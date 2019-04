Ajax aan kop, in elk geval voor even

Nee, Ajax maakte woensdag geen fout, op een avond waarop dat ook niet kon. Daarvoor was Emmen te pover, zoals kon worden voorzien. Met een 2-5 zege nam Ajax de koppositie voor in elk geval één dag over van PSV, dat het terrein vanavond tegen PEC Zwolle weer kan heroveren.

Als dat PSV niet lukt, zou Ajax voor het eerst sinds meer dan duizend dagen, voor het eerst sinds mei 2016, bij een gelijk aantal wedstrijden de koploper zijn. PSV is voor het eerst dit seizoen de jagende ploeg.

Dit was luttele dagen na de bewogen topper tegen PSV natuurlijk iets heel anders, in een stadionnetje ver in het noorden van het land waarin Ajax in de competitie nooit eerder tegen het kleine Emmen speelde. Of Ajax daarvoor gemotiveerd genoeg zou zijn, is dan de vraag bij supporters die er nog niet gerust op zijn, en bij een enkele beschouwer die vooraf nog iets van spanning wil suggereren.

Mogelijke mentale verslapping

Ja, Ajax wilde het dit seizoen in een kleinere wedstrijd weleens laten afweten, maar dit kon niet fout gaan. Niet dat Ajax op en top geladen was, spelers weten dat dat niet nodig is. Menig Ajacied verslikte zich in de eerste helft, er werd rondgetikt, zoals vaak in dit soort ondankbare wedstrijden. Het maakte weinig uit, Emmen was eenvoudigweg niet goed genoeg om iets uit te richten als de ruimte voor een uitbraak of een aanval er lag.

In het drukke programma met in eerste aanleg vier wedstrijden in tien dagen had Ajax-trainer Ten Hag geschoven in zijn spelersgroep. Hij achtte het verstandig de net van een spierblessure herstelde Ziyech niet aan het kunstgras in Emmen bloot te stellen. Ten Hag riep spits Huntelaar weer eens op. Zijn gif was nu nodig, dacht de trainer, die daarmee mogelijke mentale verslapping wilde tegengaan.

De ijverige oudgediende deed wat van hem werd gevraagd. Al in de openingsminuten bediende hij Van de Beek, die de bal droog in de hoek schoot (0-1). Zo simpel zou het deze avond gaan, was daarmee al duidelijk. Zo simpel, zij het sterk uitgespeeld, kon Ajax zichzelf kort voor rust ook geruststellen, voor zover dat nog nodig was.