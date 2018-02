Ajacied Hakim Ziyech is een op zichzelf gerichte, zichzelf overschattende speler

Ajacied Hakim Ziyech had de bal in de laatste minuut van de uitwedstrijd bij FC Utrecht op doel geschoten. Of op doel – in de richting ervan. Hij had de bal op een meter of 25 à 30 nonchalant op zijn slof genomen.

Het had de laatste kans voor Ajax kunnen zijn. De bal was duur, heel duur. PSV had de avond tevoren gewonnen. Toen de bal bij Ziyech uit de lucht viel, was de achterstand van Ajax, bij 0-0, zeven punten. Nog één kans om die naar vijf te verkleinen. Er stonden vijf Ajacieden in het strafschopgebied, dichter bij het doel, met – hoe klein inmiddels ook – een grotere kans.

Alle clubs zijn me even lief, of niet lief, maar in deze laatste minuten was ik even voor Ajax. Simpel omdat ik nog iets wilde, een spannende titelstrijd, om voor naar het werk te gaan. Ik was in mijn hoofd met de stand van zaken bezig. Dat kon niet worden gezegd van de speler die de bal op goed geluk een laatste hijs gaf, de speler die dacht… – tja, wat dénkt zo’n speler?

Typerende sluitstuk De casinoflodder was het typerende sluitstuk van een wedstrijd, op dat slechte veld van FC Utrecht, waarin de spelmaker van Ajax een onprofessioneel gebrek aan besef had getoond, besef van wat zijn ploeg nodig heeft, besef van wat op zo’n veld kan en niet kan. Sport is ook, en veel meer dan velen in Nederland willen aanvaarden, aanpassen. Wat de beste voetballer van onze grootste club moet en wil zijn, liep over dat veld, na een uur nog doodleuk een draaiballetje uitproberend, alsof hij op het strakke trainingsveld van Ajax speelde. Dat staat in mijn ogen bepaald niet op zich. Ziyech is een op zichzelf gerichte, zichzelf overschattende speler – een groot verschil met de vaardige middenvelders alom op de wereld die op zijn plaats het ploegspel laten vloeien. Vind ik dan – ik dacht te begrijpen waarom Ajax hem aanvankelijk, medio 2016, niet wilde kopen.

Statistiek Maar er zijn er ook, nog steeds, die Ziyech inderdaad de beste voetballer op de Nederlandse velden vinden. Zo wil een statistiek dat hij de meeste kansen creëert. Statistieken, vind ik, kunnen vertekenen. Ziyech geeft graag effectvolle passjes. Is het een kans (wat is sowieso een kans en wat niet?), als een draaiende bal bij een ploeggenoot komt die er nog behoorlijk wat aan moet doen? Statistieken zeggen ook veel níet. Neem Tagliafico, de nieuwe verdediger van Ajax. Ja, ik blijf op hem wijzen. Zo veel van wat zo’n type doet, zal nooit eenduidig te turven zijn: een tegenstander afschermen en daarmee gevaar bezweren zonder de bal nog te raken, positie kiezen om een gat voortijdig te dichten – in alles voortdurend zichtbaar (en voelbaar voor ploeggenoten) denken aan wat de ploeg nodig heeft. We applaudisseren voor een speler die met zijn spel nergens anders hoeft aan te komen