AIVD-Kerstpuzzel is dit jaar ietsje makkelijker

Misschien was hij vorig jaar wel te moeilijk; er kwam een dip in het aantal inzendingen. De kerstpuzzel die de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt, is een begrip onder puzzelfanaten sinds 2011.

In dat jaar zette de AIVD zijn kerstpuzzel, die binnen de dienst al een traditie was, voor het eerst online. Er kwamen 27 inzendingen dat ­eerste jaar. Dat aantal groeide snel, naar 1250 in 2016. Maar toen kwam er een dip: ­vorig jaar waren er slechts 550 inzendingen. Hondsmoeilijk was die ­editie, zelfs voor Verschoor die toen al tweevoudig winnaar was; vijf ­weken was hij bezig om hem op te lossen.

Je hoeft geen geschoold cryptoloog te zijn om hem op te lossen, bezweert de AIVD.

Hij oogt dit jaar dus gemakkelijker. Maar neem dat begrip niet te letterlijk. Wie lichtzinnig zijn oog laat gaan over de opgaven ziet reeksen cijfers, letters en ­abstracte figuren waarin geen ­logica te ontdekken valt en waarbij soms niet eens duidelijk is wat er wordt gevraagd.

Maar je hoeft geen geschoold cryptoloog te zijn om hem op te lossen, bezweert de AIVD. De puzzel mag dan zijn ontstaan in de rangen van zijn medewerkers, voor wie geheimtaal, sleutels en codes dagelijkse kost zijn, een beetje puzzeltalent en doorzettingsvermogen zijn genoeg. En het kost veel tijd. Het schijnt dagen, soms weken duren te duren voor je de oplossing ziet.

Om een indruk te geven, een van de makkelijk ogende opgaven is: “KERST = REKENEN + MET * TIEN - LETTERS Welk getal hoort bij MINSTREEL?”

Verschoor werkt in Utrecht nog aan zijn promotieonderzoek. Drie overwinningen hebben hem geen baan opgeleverd bij de AIVD. Zou hij ook niet willen. Hij maakt de puzzel voor de lol.

De AIVD-Kerstpuzzel downloaden? Dat kan hier.