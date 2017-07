AirFrance-KLM koopt zich in bij Britse maatschappij Virgin

Het gaat nauwer samenwerken met het Britse bedrijf dat werd opgericht door de ondernemer Richard Branson. Tegelijkertijd haalt AirFrance-KLM ook de banden aan met twee andere partners: het Amerikaanse Delta en China Eastern. Beide bedrijven nemen een belang van tien procent in het Frans-Nederlandse concern. Kosten: 751 miljoen euro.

AirFrance-KLM hoopt met de deals zijn positie te versterken en dan vooral zijn positie in het luchtverkeer tussen Europa en Noord-Amerika. Virgin vliegt veel vanuit Engeland naar de VS, AirFrance-KLM doet dat vanuit Parijs en Amsterdam. De maatschappijen kunnen vluchten bundelen, vluchten beter op elkaar afstemmen en samenwerken bij de verkoop van tickets. Ook kunnen ze faciliteiten delen op luchthavens. AirFrance-KLM dat rond de 250 miljoen euro betaalt voor zijn belang is, als de autoriteiten en de aandeelhouders de deal goedkeuren, de op een na grootste aandeelhouder van Virgin Atlantic. De grootste is KLM-partner Delta.

AirFrance-KLM zal de 751 miljoen, die China Eastern en Delta betalen voor de nieuw uit te geven aandelen, gebruiken voor het verlagen van zijn schulden en voor de aankoop van het belang in Virgin. Het bedrijf denkt zijn positie op de routes van Europa naar China, met name Sjanghai, te verstevigen.

