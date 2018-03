Airbus en Ford verkeren nog steeds in onzekerheid over een ‘harde Brexit’

De pogingen van de Britse premier Theresa May om duidelijkheid te scheppen over de Brexit, hebben weinig uitgehaald. Veel grote bedrijven verkeren nog steeds in grote onzekerheid. Vliegtuigfabrikant Airbus en autofabrikant Ford willen snel opheldering over de toekomstige douaneregelingen. Airbus vreest voor grote vertragingen in het productieproces na de Brexit. Het bedrijf heeft fabrieken in meerdere landen in Europa. In het Verenigd Koninkrijk maakt Airbus de vleugels van vliegtuigen. “Het is van cruciaal belang voor ons bedrijf dat de vleugels snel naar Frankrijk en Duitsland kunnen voor de volgende productiefase”, zei onderdirecteur Katherine Bennett tegen BBC Today.

Binnen de grenzen van de Europese Unie zijn er nu geen tariefheffingen. Als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder vrijhandelsverdrag, gelden de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat betekent dat producten die van de EU naar het Verenigd Koninkrijk worden verhandeld en vice versa ineens wel worden belast met heffingen. Voor bedrijven die in meerdere landen gevestigd zijn, zoals Airbus, zullen de kosten hoog oplopen.

Het lijkt erop dat Theresa May koerst op een 'harde Brexit'

Vrijdag zei premier May in haar grote brexit-speech dat ze wil aansturen op een ‘harde Brexit’: de interne markt en de douane-unie verlaten. Wel wil ze toegang houden tot de Europese interne markt. Uit Brussel kwam het kritische geluid dat May hiermee alleen de voordelen van de EU willen meepikken.