Airbnb-verhuurder negeert 60-dagengrens regelmatig

Vier op de tien Nederlanders die hun woning verhuren via Airbnb doen dat meer dan 60 dagen per jaar, terwijl dat vaak niet is toegestaan. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van De Tijd, de Süddeutsche Zeitung, Le Monde en Trouw.

De 60-dagentermijn is een veelgebruikte grens om al te uitbundige groei van het toerisme door Airbnb en soortgelijke diensten tegen te gaan. Amsterdam bijvoorbeeld probeert met die termijn de overlast te beperken. Rotterdam, Utrecht en Den Haag doen dat niet, maar zij hebben aanzienlijk minder toeristen op bezoek. Zo telde Amsterdam in mei 2017 134.000 geboekte nachten, in Rotterdam waren dat er 8900. Het lijkt er dan ook sterk op dat een groot aantal Amsterdammers de regels niet naleeft, waardoor zij een boete van maximaal 20.500 euro riskeren

Het onderzoek van de vier kranten richt zich op de landen Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Zij maakten daarvoor gebruik van gegevens van Airbnb en AirDNA, een data-analist die de ontwikkelingen op de Amerikaanse reizigerssite nauwgezet volgt. Volgens deze gegevens is Nederland het land met het hoogste percentage langverhuurders: 42 procent. België (40,1 procent), Duitsland (35,2), Frankrijk (33,2) en Zwitserland (32,8) volgen. Het wereldwijde gemiddelde van langverhuurders is overigens gelijk aan het Zwitserse percentage: 32,8.

Bijna nergens betaalt de toerist zoveel geld voor een overnachting als in de Nederlandse hoofdstad

De gemeente Amsterdam wil overtreding van de 60-dagentermijn tegengaan door vanaf 1 oktober dit jaar een registratieplicht in te voeren. Iedereen die zijn woning verhuurt, al is het maar een dag, moet zich melden bij de gemeente. De registratieplicht moet de controle vereenvoudigen.

Uit de cijfers komt Amsterdam naar voren als een stad waar de handelsgeest stevig vat heeft gekregen op Airbnb. Bijna nergens betaalt de toerist zoveel geld voor een overnachting als in de Nederlandse hoofdstad: gemiddeld 171 euro. In Parijs is dat 106 euro. Berlijn en Brussel zijn met prijzen in de 80 euro zelfs de helft goedkoper.

Dat Airbnb in Amsterdam veel geld kost, heeft te maken met de hotelprijzen. Die zijn namelijk ook aanzienlijk hoger dan in andere Europese steden. Gemiddeld kost een hotelkamer 162 euro. Parijs komt met 151 euro nog in de buurt. Overnachten in een hotel is in Parijs dus duurder dan boeken bij Airbnb. Die verhouding is alle steden terug te vinden, behalve in Amsterdam waar reizigers juist via Airbnb meer betalen. Ondanks de prijzen blijft een bezoek aan de grachten populair bij buitenlandse toeristen. Het aantal van 134.000 geboekte nachten lag in mei dit jaar 15 procent hoger dan in dezelfde maand in 2016.

Sleutelbedrijven Dat zorgt voor een omzet die ondertussen in de honderden miljoenen loopt. Over 2016 was de omzet 231 miljoen euro. Van de onderzochte hoofdsteden gaat alleen in Parijs meer geld om: 577 miljoen. Die miljoenen die omgaan in Airbnb trekken een nieuw soort ondernemer: de Airbnb-bemiddelaar. Zij beheren zogeheten sleutelbedrijven die namens de vakantieverhuurders de gasten ontvangen, zorgen voor schone lakens en de woningen adverteren op Airbnb, Booking.com, Homeaway en andere reizigerssites. In Amsterdam verloopt ongeveer een kwart van de geboekte overnachtingen via een sleutelbedrijf. Sleutelbedrijven nemen het werk van Airbnb-verhuurders uit handen. Ook die tak groeit met Airbnb mee. "Eigenlijk leveren we een hele logische service."

