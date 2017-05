Airbnb in Amsterdam ruimschoots verdubbeld

Deze cijfers komen uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers International en de Haagse Hotelschool. Ze zijn verzameld via een bedrijf dat Airbnb volgt, AirDNA, want de verhuursite zelf maakt dit soort informatie niet openbaar.

Een derde van de woningen werd aangeboden door mensen met meerdere accommodaties, dat is een signaal dat er sprake is van professionele verhuurders

Verhuur van kamers of hele huizen aan toeristen via Airbnb is omstreden in Amsterdam. Het stadsbestuur is bang dat woningen via Airbnb in feite illegale hotels worden – en dus niet meer gebruikt worden om in te wonen. Veel Amsterdammers klagen ook over de overlast van al die toeristen in hun buurt.

Tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat er brood in ziet om tijdelijk toeristen onderdak te bieden: het aantal te verhuren plekken verdubbelde vorig jaar tot meer dan 32.000. Een derde daarvan werd aangeboden door mensen met meerdere accommodaties, volgens Colliers een teken dat er sprake is van professionele verhuurders.

In de strijd tegen illegale verhuur aan toeristen heeft wethouder wonen Laurens Ivens eind vorig jaar afspraken met Airbnb gemaakt. De site beloofde verhuurders te weigeren die hun woning langer dan zestig dagen aanbieden of aan meer dan vier mensen tegelijk. Het effect van die afspraken is nog niet uit de cijfers af te lezen.

De cijfers laten ook zien dat Airbnb in Nederland vooral een Amsterdams verschijnsel is, al is er dit jaar ook in Den Haag en Rotterdam sprake van groei. In Den Haag werden in 2016 126.000 overnachtingen via Airbnb geboekt, nog geen 8 procent van het Amsterdamse aantal. In Rotterdam ligt dat aantal nog iets lager.

