Airbagfabrikant Takata gooit reddingsboei uit

Takata heeft eerst in de Verenigde Staten de faillissementsbescherming aangevraagd en doet dat later maandag ook in Japan. Hiermee zet het bedrijf de deur open voor een reddingsoperatie door de Amerikaanse concurrent Key Safety Systems. Het Amerikaanse bedrijf wordt door Takata als belangrijkste overnamekandidaat gezien.



Takata is in de problemen gekomen door enorme terugroepacties. Sinds 2008 zijn meer dan 100 miljoen airbags van het bedrijf vervangen omdat het opblaasmechanisme een stof gebruikt die bij langdurige blootstelling aan warmte en vocht onstabiel kan worden. Daardoor kunnen stukjes metaal de auto in worden geslingerd. Zeker zeventien sterfgevallen zijn door het defect veroorzaakt.



De schuld van het Japanse bedrijf zou inmiddels zijn opgelopen tot boven de 1.000 miljard yen (ruim 8 miljard euro). Dat zou van Takata het grootste na-oorloogse bankroet van Japan maken.

