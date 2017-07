Air France KLM boekt flinke winst door aantrekkende economie

Het is de laatste maanden knap druk in de lucht en dat was te zien aan de resultaten van Air France KLM. De Frans-Nederlandse vliegmaatschappij vervoerde in de periode april-juni ruim 26 miljoen passagiers, 7,5 procent meer dan in de voorzomer van 2016. Het aantal kilometers dat al die reizigers aflegden, groeide navenant mee.