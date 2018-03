Ai, de Fransen gaan het Britse post-Brexit paspoort maken

De la Rue, het Noord-Engelse bedrijf dat het huidige bordeauxrode Europese exemplaar maakt, dreigt de productierechten te verliezen. De klus is aanbesteed, bedrijven konden erop inschrijven. En volgens ingewijden gaat het in Parijs gevestigde bedrijf Gemalto met de opdracht aan de haal.

Lees verder na de advertentie

De La Rue topman Martin Sutherland zei dat zijn bedrijf de inschrijving verliest omdat Gemalto de paspoorten goedkoper kan produceren. 'Ik wil Theresa May of [minister van binnenlandse zaken] Amber Rudd graag uitnodigen in mijn fabriek. Dan kunnen ze mijn toegewijde werknemers vertellen waarom ze denken dat dit een verstandig besluit is', zei Sutherland tegen de BBC.

Paspoorten hoeven niet per se in het Verenigd Koninkrijk te worden gemaakt, reageerde het ministerie van binnenlandse zaken. Pikant. Want in december vorig jaar verdedigde hetzelfde ministerie de herinvoering van de blauwe paspoorten als maatregel om ‘de nationale identiteit te symboliseren’.

Als de deal doorgaat produceert Gemalto het document vanaf 2019, het jaar waarin Groot-Brittannië de EU zal verlaten.

Lees ook:

De Britse premier Theresa May ziet in dat de Brexit pijn kan doen. Ze zoekt een zo zacht mogelijke versie.