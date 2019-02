Ahoy hoort bij ABN Amro, zoals tennis hoort bij netwerken

Het is zo vertrouwd en bijna vanzelfsprekend dat ABN Amro hoofdsponsor is van het tennistoernooi van Rotterdam. Onlangs werd het contract tussen de bank en sportpaleis Ahoy weer met drie jaar verlengd, waardoor beide partijen in 2022 49 jaar met elkaar zijn verbonden. En eigenlijk twijfelt niemand eraan dat een jaar later de mijlpaal van een halve eeuw wordt bereikt.

Die vanzelfsprekendheid is er niet altijd geweest. Uitgerekend in 2004, het eerste jaar van Richard Krajicek als toernooidirecteur, leek de bank af te haken als naamgever. “Er was inderdaad twijfel bij de bank om door te gaan”, weet Krajicek nog. “De bank dacht aan een nieuwe strategie. Met de Volvo Ocean Race zag ABN Amro mogelijkheden om zich internationaal uit te dragen.”

Ook Jolanda Jansen, in 2004 voor het eerst namens Ahoy betrokken bij het tennistoernooi, herinnert zich die tijd. “Een aantal mensen binnen de bank vroeg zich af of er niet al genoeg geld in het toernooi was gestoken”, zegt Jansen, sinds 2011 directeur van Ahoy. “Gelukkig ging ze door. Nu zeg ik altijd: ze doet het al zo lang, ze zou ook kunnen stoppen. Het blijft een zakelijk afweging.”

Voelt als de bank Krajicek denkt dat de bank destijds alsnog overstag ging door het bijzonder succesvol verlopen toernooi in 2004. Met Fererro, Hewitt en Federer had hij drie toppers gestrikt en voor het eerst kwamen er meer dan honderdduizend toeschouwers naar Ahoy. In 2003, het jaar na het overlijden van Krajiceks voorganger Wim Buitendijk, waren dat er 85.000. Nu is het toernooi het grootste netwerkplatform van ABN Amro, die jaarlijks zo’n 15.000 klanten uitnodigt. “Het toernooi voelt als de bank”, zegt Jansen. “Het is een mooie manier om in een week veel relaties te spreken en seminars te houden. Donderdag was David Cameron (oud-premier van het Verenigd Koninkrijk, red.) hier voor een groep klanten.” In zijn vijftiende jaar als toernooidirecteur, een job van maximaal twaalf weken per jaar, laveert Krajicek tussen het vip-dorp en het centre court. Twee verschillende werelden die elkaar versterken en waarin Krajicek zich thuisvoelt. “Het gaat mij erom dat iedereen die naar huis gaat zegt: ik ben bij iets gaafs geweest en ik ga weer een kaartje kopen.” De kaartverkoop van het ABN toernooi van volgend jaar is reeds begonnen, maar verloopt minder spectaculair dan die van Vrienden van Amstel Live. Die jaarlijks terugkerende serie concerten van eind januari in Ahoy is voor 2020 al totaal uitverkocht. Voor het tennistoernooi, een paar weken later in het Rotterdamse sportpaleis, zijn hooguit een paar duizend kaarten aan de man gebracht.

Afzeggingen “We zijn nog lang geen Vrienden van Amstel Live”, lacht Krajicek, “maar dat is wel ons doel. Dat we zonder een speler bekend te maken al uitverkocht zijn. Ik denk alleen niet dat het ons lukt.” Voor het tennistoernooi geldt dat zelfs vlak van tevoren niet bekend is wie er spelen, gelet op de vele late afzeggingen van dit jaar. Twee keer eerder maakte Krajicek als toernooidirecteur mee dat het evenement door afmeldingen zwaar getroffen werd. In 2006 annuleerden dertien spelers de reis naar Rotterdam en duurde de finale tussen Stepanek en Rochus 43 minuten. In 2017 had Krajicek al zijn geld gezet op Federer. Na diens afmelding met een blessure dobberde het toernooi zielloos voort. “De mensen die al een kaartje voor volgend jaar hebben gekocht vertrouwen erop dat er goede spelers komen en dat er goed tennis is te zien”, zegt Krajicek. “Wat betreft het aantal afzeggingen is dit onze slechtste jaar in tijden. Het gebeurt nu eenmaal, maar acht is te veel. En het was natuurlijk jammer dat met Zverev en Cilic de nummers een en twee wegbleven. In 2006 zijn de spelers erop aangesproken door de ATP (de spelersvakbond, red.). Nu plannen ze hun programma’s beter met als uitvloeisel dat ze moeilijker zijn te contracteren.”

Monfils in halve finale Gaël Monfils heeft zich geplaatst voor de halve finale van het tennistoernooi in Rotterdam. De 32-jarige Fransman had geen enkele moeite met Damir Dzumhur: 6-1 en 6-2. De Bosniër had in de eerste ronde nog de als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas verslagen. Monfils bereikte drie jaar geleden al eens de finale in Ahoy, hij verloor toen van de Slowaak Martin Klizan. Jo-Wilfried Tsonga slaagde er niet in om er een geheel Franse halve eindstrijd van te maken. De winnaar van het toernooi van Montpellier was kansloos tegen de jonge Rus Daniil Medvedev (6-4 en 6-2). Met Monfils treft de 23-jarige speler uit Moskou vandaag de vierde dertigplusser. Eerder versloeg hij Jeremy Chardy (31), daarna Fernando Verdasco (35) en gisteren Tsonga (33). Medvedev is een man in vorm. Hij veroverde vorige week in Sofia alweer zijn vierde proftitel. In de Bulgaarse hoofdstad was Monfils een van de spelers die hij versloeg.

