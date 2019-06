Ahold en KPN zoeken nog naar de oorzaak van de pinstoring

​

Bij een pinstoring wijzen consumenten al snel naar de banken, naar die ene bank op het pinpasje of de sector als geheel. “Maar veel pinstoringen liggen buiten de invloedssfeer van de banken”, zegt een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland. Zonder goede internetverbinding valt er bijvoorbeeld weinig te pinnen. Dat was maandag het probleem bij de Ahold-winkels.

In vestigingen van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall stonden op Tweede Pinksterdag lange rijen en moesten klanten op zoek naar contant geld. Dat was te wijten aan de firewall, die het Ahold-netwerk tegen kwaadwillenden op internet beschermt. “Nu kwamen ook de pinbetalingen niet door de firewall heen”, zegt een woordvoerder van de keten.

De diepere oorzaak van de storing, waardoor de beveiliging betaaltransacties tegenhield, is nog niet boven water, zegt de AH-woordvoerder. Een gebrekkige software-update of een cyberaanval? Dat is nog niet bekend. “Binnenkort gaan we met KPN om tafel voor een evaluatie. We willen dat dit niet nog eens gebeurt.”

Hoeveel schade de storing heeft veroorzaakt kan Ahold nog niet zeggen. “Samen met KPN hebben we ons de hele nacht gericht op herstel van het betaalsysteem. Dat lukte gelukkig voordat de winkels dinsdag opengingen.” Dinsdagmiddag hielden beide bedrijven de situatie nog in de gaten. Volgens de woordvoerder zag die er weer stabiel uit.

Zaterdag voor Kerst

Een uitval van 0,4 procent klinkt laag. Voor de schade maakt het voor een supermarkt een groot verschil of het pinnetwerk op een willekeurige maandagochtend uitvalt of op de zaterdag voor Kerst.

Het aantal storingen in de zogenoemde pinketen is volgens het meld- en informatiesysteem Connect van de sector teruggelopen van dertien in 2011 naar vier in 2018. Vorig jaar ging het om een probleem bij een Nederlandse en een probleem bij een internationale transactieverwerker. Los daarvan kunnen ook banken ICT-storingen hebben.

Het gebeurt weleens dat de mogelijkheid om te pinnen in een winkel uitvalt, zegt de AH-woordvoerder. “Als bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden een netwerkkabel wordt doorgesneden.” Als alternatief bieden we klanten dan de mogelijkheid om hun mandje of winkelwagentje te parkeren en contant geld te halen bij een automaat. Het scheelt dat we vaak een geldautomaat in de winkel hebben.”

Hoe komt een pintransactie tot stond? Deze video van Betaalvereniging Nederland laat het zien.