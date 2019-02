Ahold Delhaize profiteert nog niet van de volledige fusiebonus

De Nederlands-Belgische supermarktcombinatie Ahold Delhaize ziet de voordelen van de samensmelting nog niet helemaal terug in de boeken. Het concern achter onder meer Albert Heijn en Bol.com zag de winst in het vierde kwartaal slinken van 744 naar 517 miljoen euro. Wel groeide de omzet in diezelfde periode met 3 procent tot 16,5 miljard euro. Dat maakte het bedrijf gisteren bekend bij de presentatie van zowel de kwartaal- als de jaarcijfers.

Met webwarenhuis Bol.com in huis en de website AH.nl, lukt dat aardig: in het laatste kwartaal van 2018 stegen de opbrengsten online met bijna 20 procent tot 866 miljoen euro. De doelstelling van het bedrijf is om in 2021 een omzet te halen uit onlineverkopen van 7 miljard euro.

Volgens Ahold Delhaize-topman Frans Muller is de integratie van de twee ondernemingen in het afgelopen jaar ‘feitelijk afgerond’. Dat leverde volgens hem kostenvoordelen op, waardoor de onderliggende winstmarge iets verbeterde. Komend jaar verwacht Ahold Delhaize nog eens 500 miljoen euro aan kostenvoordelen te behalen uit de fusie. Muller: “Ahold Delhaize is klaar voor de toekomst, met een zeer solide financieel profiel en de juiste structuur om verder te komen en onze merken te laten groeien, zowel in de winkel als online.”

“Zo’n synergie gaat niet zonder slag of stoot. Waarschijnlijk zijn de voordelen van de fusie volgend jaar beter zichtbaar in de resultaten”, verwacht Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing & retailing aan Nyenrode Business Universiteit. “Zeker is dat schaalvergroting in de branche voor food belangrijker is dan waar ook. ­Anders kun je op het gebied van e-commerce, logistiek en inkoopkracht nooit op tegen grote spelers als Amazon, Wholefoods, Alibaba en Walmart.”

Verenigde Staten

De totale omzet van het retailconcern bedroeg in het afgelopen jaar 62,8 miljard euro, vrijwel evenveel als in 2017. Het meeste daarvan verdient Ahold Delhaize in de Verenigde Staten, waar het bedrijf formules voert als Giant, Hannaford, Stop & Shop, Food Lion en de onlineshop Peapod. In België, waar de marges ­lager liggen dan in bijvoorbeeld Nederland, sneed het concern in de kosten om de resultaten een duw in de rug te geven. Muller: “Het merk Delhaize in België wint aan grip, wat wordt weerspiegeld door zowel ver­beterde verkoopprestaties als margeherstel in 2018.”

De laatste tijd woedt in Vlaanderen een milde supermarktoorlog, ontketend door Albert Heijn, dat met agressieve stuntacties ( 1+2 gratis) voet aan de grond probeert te krijgen in het land waar Colruyt en uitgerekend concerngenoot Delhaize de dienst uitmaken. Gisteren liet de Nederlandse concurrent van Albert Heijn, Jumbo, weten dat het eveneens aast op het boodschappenlijstje van de Vlaamse consument.

De in felgeel gestoken supermarktketen ziet ruimte voor meer dan honderd filialen in België. Jumbo opent er in november zijn eerste supermarkt en verwacht in 2020 twaalf tot vijftien filialen te hebben, aanvankelijk vooral Vlaanderen.