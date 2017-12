Ahmed Marcouch: Politieagent worden was mijn droom

Een soort openbaring, maar reproduceren wat ik precies droomde kan ik dan niet meer. Wat overblijft is een positieve energie, een gevoel dat er een perspectief is, waardoor je in mogelijkheden blijft denken in plaats van wat niet kan.

Soms droom ik dat ik in mijn ouderlijk huis ben in Marokko, in Beni-Boughafer waar ik geboren ben. Dan ben ik weer verenigd met mijn familie. Mijn vader, die in 2009 is overleden, is er, en mijn oma. Zij speelde een belangrijke rol in mijn jeugd, nadat mijn eigen moeder was gestorven toen ik 3 jaar oud was; aan haar heb ik geen enkele herinnering. Ook die dromen zijn te veel een rommeltje om ze te kunnen reproduceren; als ik er een lopend verhaal van moest maken zou ik het moeten verzinnen.

Weer kind te zijn

Hoe vaag die beelden ook zijn, ik koester de stemming ervan: weer kind te zijn in dat huis, onder mekaar te zijn. Hunkering naar een werkelijkheid die er niet meer is. Sinds ik, 10 jaar oud, vertrok, is mijn oma overleden, andere familieleden vertrokken naar Frankrijk, België, Nederland. Het is ook een geromantiseerde versie van de werkelijkheid, want die was best hard, in een dorp zonder elektriciteit en water - behalve als mijn vader over was, met Nederlandse snoepjes en cadeautjes. Dat gaf een soort Kerst- of Sinterklaasgevoel; en we voelden ons beschermd, want in die tijd was je zonder man in huis kwetsbaar.

Nee, scheutig met complimenten was mijn vader niet. Maar ik weet dat hij trots op me was. Toen ik politieman was geworden, de eerste in mijn familie op zo’n positie, hoorde hij in de tram twee Marokkanen over mij praten: dat ik zo hulpvaardig was. Toen hij dat vertelde, zei hij voor het eerst dat hij trots op me was.