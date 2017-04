De conservatieve Ahmadinejad was van 2005 tot 2013 al president van het land en wil daar graag nog een derde ambtstermijn aan vastplakken. Hij veroorzaakte regelmatig controverse door zijn stevige uithalen naar Israel en de Verenigde Staten. Ook was hij voorstander van het Iraanse nucleair programma dat tot handelssancties van het Westen leidde.

Volgens Maaike Warnaar, Iranexpert verbonden aan de universiteit van Leiden, komt zijn kandidatuur niet uit de lucht vallen: “Hij is sinds het einde van zijn termijn in 2013 altijd actief gebleven achter de schermen en heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij nog eens president wil worden.”

In het westen wordt Ahmadinejad vaak afgeschreven en voor gek verklaard, maar hij heeft nog steeds een grote aanhang in eigen land Iranexpert Maaike Warnaar

Het is alleen de vraag of de Raad der Hoeders, Iran’s hoogste orgaan binnen de grondwet, Ahmadinejad’s kandidatuur wel accepteert. Die raad moet alle kandidaturen eerst goedkeuren voor ze op de officiële kieslijst terechtkomen. Geestelijk leider Khamenei ziet een tereugkeer van Ahmadinejad niet zitten en raadde hem vorig jaar aan zich niet kandidaat te stellen. De hoogste leider zei dat zijn kandidatuur kan leiden tot verdeeldheid. Bij de herverkiezing van Ahmadinejad in 2009 vonden in Iran de grootste demonstraties plaats sinds de islamitische revolutie in 1979. Khamenei heeft een grote invloed op de Raad.

Als de ex-president toch mag deelnemen, is hij volgens Warnaar zeker een serieuze kandidaat: “In het westen wordt Ahmadinejad vaak afgeschreven en voor gek verklaard, maar hij heeft nog steeds een grote aanhang in eigen land. Ik zeg niet dat hij gaat winnen, maar ik geef hem absoluut een kans.”

De huidige, gematigde president Hassan Rohani is de favoriet voor de presidentsverkiezingen van 19 mei, al krijgt hij serieuze concurrentie uit conservatieve hoek. De geestelijke Ebrahim Raïesi, die eerst werd gezien als potentiële opvolger van geestelijke leider Khamenei, stelde zich eerder deze week ook kandidaat. Heel wat Iraniërs zijn teleurgesteld in Rohani omdat de gedeeltelijke opheffing van Westerse handelssancties minder heeft opgeleverd dan werd verwacht. Met nieuwe handelsakkoorden hoopte Rohani de Iraanse economie weer aan de praat te krijgen, maar dat is nog niet echt gelukt.

