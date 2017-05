Agenten niet vervolgd voor dood van 30-jarige man in Goes

Dat heeft het Openbaar Ministerie gisteren bekendgemaakt. Met de sluiting van het onderzoek komt er ook een einde aan de vrees bij twee agenten dat zij voor hun optreden konden worden vervolgd. Een lot dat in ieder geval twee Haagse agenten na hun arrestatie van de Arubaan Mitch Henriquez in juni 2015 wel treft.

Pepperspray

Op 20 augustus kwam er bij de politie in Goes een melding dat er een naakte man door de Beukenstraat liep. Twee politieagenten schatten ter plekke in dat de naakte man een mogelijk gevaar voor zichzelf en anderen was. De man, naar later bleek de 30-jarige Umaru Sesay geboren in Sierra Leone, rende weg met een agente achter zich aan. Sesay reageerde niet op verzoeken stil te staan. De agente kreeg bij de achtervolging steun van een getuige.

Er ontstond een worsteling waarbij de agente gebruik maakte van pepperspray. Met hulp van de tweede agent en opnieuw van een burger werd Sesay uiteindelijk tegen de grond gewerkt. Hij bleef zich verzetten. Een knie op de rug en op het achterwerk was onvoldoende om hem in bedwang te houden. De agenten trokken zijn hoofd naar achteren en kregen vervolgens met steun van de burger zijn handen in de boeien. Sesay werd daarna alarmerend rustig. Hij gaf aan geen lucht meer te krijgen.

De hulp van een ambulance werd ingeroepen. Die was snel ter plaatse. Uit het omvangrijke en gedetailleerde verslag van het Openbaar Ministerie over de aanhouding blijkt dat het met Sesay snel bergafwaarts ging. Zijn hartslag viel weg en pogingen hem te reanimeren bleven zonder effect. Hij overleed.

Het optreden van de politie is door de Rijksrecherche en de eenheid van de politie Rotterdam onderzocht. Uit het horen van de beide agenten en de twee getuigen is vast komen te staan dat er geen sprake is van het gebruik van buitensporig geweld. Sectie en toxicologisch onderzoek hebben daarbij geen duidelijke doodsoorzaak opgeleverd.

Sesay was begin deze eeuw uit Sierra Leone gevlucht en kwam in Nederland terecht in het asielzoekerscentrum in Middelburg. Drie jaar geleden kreeg hij zijn Nederlandse paspoort. In Nederland had hij geen familie.