Agenten in beroep tegen uitspraak in zaak Mitch Henriquez

"Beide agenten kunnen zich niet bij enige veroordeling neerleggen. De verdediging is van mening dat integrale vrijspraak is aangewezen", aldus de advocaten van de agenten.

Henriquez kwam om het leven bij zijn arrestatie in het Haagse Zuiderpark in juni 2015. In een dronken bui riep hij bij het verlaten van een muziekfestival verschillende keren: ‘ik heb een vuurwapen’. Toen hij niet reageerde op waarschuwingen en verzoeken om door te lopen besloten agenten om hem aan te houden en bood hij daarbij heftig verzet.

Er waren vijf agenten voor nodig om Henriquez onder bedwang te krijgen. Er ontstond een geweldige worsteling waarbij agenten verschillende manieren gebruikten om hem onder controle te krijgen. Twee van de betrokken agenten zijn strafrechtelijk vervolgd. Zij hadden het meeste en heftigste geweld toegepast.

Tijdens de rechtszitting bleek dat de agenten in hun pogingen om Henriques tot bedaren te brengen hem stokslagen op de benen gaven, een nekklem aanlegden, in het gezicht sloegen en pepperspray in zijn ogen smeerden. Toen Henriquez uiteindelijk was overmeesterd en geboeid, is hij in een politiebusje naar het ziekenhuis vervoerd waar hij een dag later overleed.

De rechter stelde in het vonnis dat de agenten een 'grote fout, met zeer ernstige gevolgen' hadden gemaakt. Wel wees hij op de bijzondere situatie van agenten. "Als er onrust of gevaar dreigt dan kan een burger weglopen. Maar een agent niet."

Hoewel volgens de rechtbank niet met zekerheid is vast te stellen wat exact de doodsoorzaak was, is wel duidelijk dat zonder dat geweld Henriquez nu nog zou leven. De rechtbank vindt dat een combinatie van al het gebruikte geweld met ‘aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid’ tot de dood van de Arubaanse man leidde.

Nekklem

Bij de behandeling van de zaak vorige maand is lang gedebatteerd over de vraag of de nekklem fataal is geworden of niet. Drie pathologen verschilden daarover van mening. De eerste zei dat de nekklem wel de doodsoorzaak was, terwijl de andere twee pathologen het waarschijnlijker vonden dat er sprake was geweest van het zogeheten acuut stress syndroom dat optreedt bij een traumatische gebeurtenis.

Het Openbaar Ministerie volgde de redenatie van de twee laatste deskundigen en vonden de anoniem gebleven agenten wel schuldig aan mishandeling en niet aan doodslag. Het OM eiste geen straf, omdat werd gevonden dat de beide agenten al genoeg waren gestraft.

Het OM gaat niet in beroep tegen het vonnis. "Het OM concludeert dat de rechtbank op de meeste punten het standpunt van de officieren van justitie volgt. En waar de rechtbank daarvan afwijkt, is dit begrijpelijk beargumenteerd", staat in een toelichting.

