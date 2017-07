Agenten gedood bij Tempelberg, vrees voor toename van geweld

Volgens de politie openden drie Palestijnen het vuur op een groep Israëlische agenten bij de Leeuwenpoort, een van de toegangspoorten van het heiligdom. De aanvallers renden vervolgens in de richting van de islamitische gedenkplaats de Rotskoepel, waar ze na een achtervolging werden uitgeschakeld. De mannen droegen volgens de politie behalve (zelfgemaakte) vuurwapens ook messen bij zich.

Lees verder na de advertentie

De Tempelberg is na de schietpartij geëvacueerd en de ingangen van het complex zijn afgesloten. In het complex bevinden zich belangrijke heiligdommen voor zowel joden (de Klaagmuur) als moslims (de Rotskoepel, de Al Aqsamoskee).

De politie heeft besloten het vrijdagmiddaggebed, dat door duizenden Palestijnen wordt bezocht, af te gelasten na de schietpartij. Dat gebeurde volgens de Israëlische krant Haaretz voor het laatst in 2000, tijdens de tweede intifada. De laatste keer dat de Tempelberg werd gesloten was in 2014, nadat de orthodoxe rabbijn Yehuda Glick, die vindt dat joden de Tempelberg makkelijker moeten kunnen betreden, werd neergeschoten.

Spanningen Sluitingen van de Tempelberg leiden meestal tot spanningen. De vrees is dat dat ook nu weer het geval zal zijn. Sinds het najaar van 2015 vinden regelmatig aanslagen plaats door Palestijnen op straat, vaak met zelfgemaakte wapens. De aanslagplegers zouden gedreven worden door frustratie over de Israëlische bezetting. De aanslagen hebben tot nu toe aan meer dan 255 Palestijnen, 38 Israëliërs en drie buitenlanders het leven gekost. "De aanval van vandaag is een ernstig incident", zegt minister Gilad Erdan van binnenlandse veiligheid volgens de BBC. "We zullen de veiligheidsmaatregelen op de Tempelberg en omgeving opnieuw onder de loep moeten nemen." De aanvallers zijn nog niet officieel geïdentificeerd. Volgens lokale media hadden zij Israëlische identiteitsbewijzen bij zich. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. Op Twitter is een video van de schietpartij te zien. (let op: deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren)

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.