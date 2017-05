Agente met hoofddoek: acceptabel?

Een kruisje, keppeltje of hoofddoek bij het politie-uniform: moet kunnen of niet? Gisteren stelde de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg de gedragscode die agenten opdraagt neutraal de straat op te gaan ter discussie. Wil het korps cultureel diverser worden en een afspiegeling zijn van de maatschappij, dan moet er ruimte komen voor agentes met hoofddoek, zei hij in het Algemeen Dagblad.

Religieuze symbolen of zichtbare uitingen van identiteit, zoals oorbellen, tatoeages of een opvallende haarkleur, passen niet bij de publieke functie van de politie. Dat staat in de gedragscode die het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2011 opstelde. Toch worden versieringen zeven jaar later weer oogluikend toegestaan. Tegelijkertijd kampt de Nationale politie met diversiteitsproblemen.

Het Amsterdamse korps is landelijk het meest succesvol: achttien procent van de agenten heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Dit terwijl ruim de helft van de Amsterdammers een niet-Nederlandse achtergrond heeft.

In Engeland hebben Sikh zelfs een bijpassende tulband bij hun uniform

Voorbeeld Tijd voor verandering, vindt het College voor de Rechten van de Mens dat al tien jaar voor een inclusief beleid bij de politie pleit. “Een werkgever die uitsluit op basis van godsdienst handelt zelfs in strijd met de Nederlandse wetgeving”, zegt woordvoerder Marysha Molthoff. Nederland zou wat haar betreft een voorbeeld kunnen nemen aan Amerika, Canada en Engeland waar agentes met hoofddoek wel geaccepteerd zijn. In Engeland hebben Sikh zelfs een bijpassende tulband bij hun uniform, weet Molthoff. In heel Europa speelt deze discussie, zegt Wibren van der Burg, rechtsfilosoof en ethicus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “In Beieren woedt al jaren een hevig debat over het kruisbeeld dat in de hoek van de rechtbank hangt, terwijl Frankrijk juist de strikte scheiding van kerk en staat hoog in het vaandel houdt.” Een hoofddoek bij de politie heeft volgens hem overigens niets te maken met die scheiding: moslima’s vertegenwoordigen immers geen organisatie of moskee. Volgens Van der Burg kent Nederland in tegenstelling tot Frankrijk van oudsher een inclusief beleid. “Minderheden zijn hier vrij. Onderwijs mag worden gegeven naar eigen overtuiging. De dienstplicht kon worden opgeschort voor mensen met gewetensbezwaar.” Vrouwen met hoofddoek in het korps vindt hij een goede zaak.

Verbinding Volgens Cyriel Triesscheijn, directeur van antidiscriminatiebureau Radar/Art.1, is het accepteren van de hoofddoek bij het korps zelfs hard nodig. De politie maakt nu een omgekeerde beweging van de rest van de samenleving, zegt hij. “Diversiteit in het korps loopt terug, terwijl het in de samenleving meer wordt. Dit komt de band die de politie heeft met burgers niet ten goede.” Juist die verbinding is belangrijk. Voor het oplossen van zaken is de politie grotendeels afhankelijk van tips van burgers. Diversiteit in het korps loopt terug, terwijl het in de samenleving meer wordt Cyriel Triesscheijn, directeur van antidiscriminatiebureau Radar/Art.1 Het korps moet de diversiteit op orde krijgen, vindt ook vice-voorzitter Albert Springer van de Nederlandse Politiebond. Daar passen vrouwen met hoofddoek prima bij. Juist zij kunnen helpen om in contact te komen met andere moslima’s. Maar hun inzet is niet altijd evident: bij een motorrace-evenement als TT in Assen brengt een agente met hoofddoek alleen maar onrust en discussie, denkt hij. “Daar lopen grote groepen dronken mannen die daar zeker iets van vinden.” Een slecht argument, vindt Marysha Molthoff van het College van de Rechten van de Mens: “Pak die burgers aan. Sluit nooit mensen van een beroep uit.” Praktisch zal de hoofddoek er niet snel komen, laat een woordvoerder van de Nationale Politie weten. “De discussie is belangrijk, maar een heldere visie over de voor- en nadelen is er nog niet.” Er is bovendien geen onderzoek dat aantoont dat vrouwen niet solliciteren bij de politie omdat zij geen hoofddoek mogen dragen, aldus de woordvoerder.

Minister Blok houdt vast aan hoofddoekverbod Minister van veiligheid en justitie Stef Blok blijft tegen hoofddoekjes bij de politie. Geloofsuitingen zijn niet te combineren met het politie-uniform, laat hij weten. De minister vindt dat de politieambtenaar in het belang van zijn gezag en zijn eigen veiligheid een neutrale houding dient uit te stralen. Blok wijst op een gedragscode uit 2011 die "zichtbare uitingen'' van onder andere levensovertuiging en religie niet toestaat. Deze code is vastgesteld na adviezen van politiechefs, korpsbeheerders, korpschefs en vakbonden. "Dat is het geldende en wat mij betreft ook gewenste beleid'', aldus Blok. Ook in de Tweede Kamer is verzet tegen de overwegingen bij de Amsterdamse politie. Onder meer VVD, CDA en PVV keren zich ertegen.

