Agent steeds vaker mikpunt van geweld

In totaal kreeg de politie het afgelopen jaar 10.593 keer te maken met een vorm van verbaal en fysiek geweld. Het gaat om bijvoorbeeld bedreiging in woorden (1125 keer) of met een voorwerp (317 keer) of spugen (318 keer). Maar ook de nog veel zwaardere zaken als poging tot moord (8 keer) of doodslag (166 keer) namen toe. Aangezien het om kwesties gaat waar melding van gemaakt is, zal het werkelijke aantal misdragingen hoger zijn, meldt de politie. In 2017 werden nog ruim negenduizend geweldsincidenten geregistreerd.

Lees verder na de advertentie

De politie steunt het plan van de ministers Sander Dekker (rechtsbescherming) en Ferd Grapperhaus (justitie) om gebruikers van geweld tegen de politie harder aan te pakken. De twee bewindslieden werken aan een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt sneller celstraffen in plaats van taakstraffen op te leggen bij agressie tegen politie en hulpverleners. “Laat politiemensen gewoon hun belangrijke werk doen. Het opleggen van afschrikwekkende straffen kan daar een bijdrage aan leveren”, zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager GTPA (geweld tegen politieambtenaren).

Het geweld is volgens hem niet toe te schrijven aan een bepaalde dadergroep. “Wel zien we dat politiemensen op straat een behoorlijke mate van agressief gedrag ervaren“, zegt Verkuijlen. “Uit de cijfers blijkt ook dat politiemensen vooral tijdens festiviteiten en in uitgaansgebieden steeds vaker met geweld tegen henzelf te maken krijgen. Hetzelfde geldt voor agressie en geweld tijdens een aanhouding. Vaak zijn drank en drugs in het spel en wij zien dat mensen een kort lontje hebben.”

Lees ook: