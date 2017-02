Agent Dienst Bewaken en Beveiligen lekt naar misdaadorganisatie

De agent wordt ervan verdacht opsporingsinformatie te hebben verstrekt aan de leden van de misdaadorganisatie. De ontmaskering gebeurde bij toeval. Bij een onderzoek naar de misdaadorganisatie, die zich schuldig zou maken aan heling en het witwassen van crimineel geld, merkte de politie dat de verdachten beschikten over geheime informatie, die afkomstig moesten zijn van de betreffende agent.

De verdachte is afgelopen maandag aangehouden en buiten functie gesteld. Het zou kunnen dat door dit lek locaties van safehouses naar buiten zijn gekomen. In de NRC zegt een hoge functionaris van de Landelijke Eenheid dat er vooralsnog geen extra veiligheidsmaatregelen genomen worden.

Al langer onrustig bij de DBB

Bij de DBB is geschokt gereageerd. “Dit is daar als een mokerslag aangekomen”, zei voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond tegen het ANP. Struijs vindt dat er snel actie ondernomen moet worden en aan preventie moet worden gewerkt om nieuwe lekken in de toekomst te voorkomen.

Het is al langer onrustig bij de DBB. In november 2016 bleek uit een rapport dat er sprake is van wantrouwen en miscommunicatie. Naar aanleiding van dat rapport stapte het hoofd van de DBB op.

Premier Mark Rutte en minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie hebben vanochtend overlegd met PVV-leider Geert Wilders, bij wiens beveiliging de lekkende agent betrokken was. Wat er besproken is, blijft geheim. “Ik zeg niks over dit soort gesprekken”, zei Rutte daarover vanmiddag. Tweede Kamerleden willen opheldering. "Wij willen een brief van Rutte", aldus D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. Hij zegt mee te leven met Wilders.