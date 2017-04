Aftellen begint voor Amsterdamse salonboot De Soeverein

Meer diversiteit, nieuwe toetreders en vergroening van het aanbod. De gemeente Amsterdam heeft grootste plannen voor de rondvaartboten in de stad. Mede ingegeven door Europese regelgeving moet de markt voor rederijen open. Vandaag werd bekend welke schepen vanaf 2020 mogen blijven varen. Salonboot Soeverein hoort daar niet bij.

Van buitenaf valt De Soeverein meteen op door de zogeheten zeeg van het vaartuig. De gebogen lijn in de constructie geeft de boot een ouderwets uiterlijk. Geen raam is hetzelfde. Allemaal buigen ze met de kromming mee, allemaal handgemaakt voor deze ene boot.

De Soeverein vaart nu ruim tien jaar door de grachten. Ondernemers Boen Tan en Arno Koningstein investeerden destijds meer dan een miljoen euro in hun volledig elektrische schuit. De vergunning zou voor onbepaalde tijd geldig zijn.

Alleen dat mag niet van Europa. Dus gooit Amsterdam de markt voor rondvaartboten open. Nou ja, bijna dan. Want boten van 14 meter of langer, daar heeft de gemeente 135 vergunningen voor gereserveerd. Precies evenveel als voorheen. Maar de gemeente kreeg een veelvoud aan aanvragen binnen.

Zestig van de 135 te verlenen vergunningen vallen in de categorie ‘beeldbepalend’. In deze groep zitten de klassieke, oude en unieke boten waar Amsterdam bekend om staat.

Koningstein en Tan moesten een tekening van hun attractie aanleveren. Die mocht maximaal 20 centimeter lang zijn. De vier fresco’s op het plafond, de drie kroonluchters daaronder en de speciaal ingebouwde keuken tellen niet mee in het oordeel.

'Visieloos beleid'

Maar ook de grote bedrijven zijn ontevreden, laat directeur Peter Duwel van rederij Strömma telefonisch weten. Van zijn twaalf boten in de klassieke categorie mogen er elf blijven varen. Maar zijn 22 andere vaartuigen uit de reguliere categorie zullen het water verlaten. “Visieloos beleid”, noemt Duwel het.

“Wij zijn een groot bedrijf, kunnen investeren en zullen het overleven. De kleintjes zijn de dupe”, vervolgt de directeur. Wie dan al die nieuwe vergunningen kreeg weet Duwel niet. Hij voorziet een verschraling van het aanbod omdat de vergunningen maar tien jaar lopen. Grote investeringen in mooie boten zijn dus risicovol.

Volgens de gemeente gaat de klassieke rondvaartboot niet verloren: “Neem de boot waarmee het Nederlands elftal in 1988 door de grachten ging, die heeft een vergunning gekregen”, aldus een woordvoerder.

De Soeverein zal over twee jaar in ieder geval niet meer te bewonderen zijn. En die hypotheek van een miljoen? “Die is nog lang niet afbetaald”, zegt Koningstein.