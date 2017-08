Afspraken over banen voor arbeidsbeperkten onder druk

Tegenvallende resultaten zorgen ervoor dat werkgevers bij de overheid niet meer content zijn met het ­banenplan voor arbeidsbeperkten. Ze stonden zelf aan de wieg van de wet, maar ervaren nu knelpunten. Zo vinden ze het niet eerlijk dat de overheid een grotere opdracht heeft gekregen dan de marktsector.

De werkgevers bij gemeenten, provincies, onderwijs, waterschappen, politie en ministeries willen af van verschillende doelen voor het bedrijfsleven en de publieke sector. De marktsector moet in tien jaar 100.000 banen creëren voor mensen die vanwege een handicap of aandoening niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De overheid 25.000.

Andere spelregels

Deze opdracht is “onevenwichtig”, vindt het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) die de coördinatie van het banenplan op zich neemt. In een brief aan informateur Gerrit Zalm vragen ze om andere spelregels. Zo wil het VSO dat er voor het bedrijfsleven en de overheid één doel komt. Dus 125.000 banen voor de hele ‘BV Nederland’.

Er werken in de marktsector acht keer zoveel mensen als in de publieke sector. Dan is het niet eerlijk, aldus VSO, dat het bedrijfsleven geen acht maar vier keer ­zoveel mensen met een beperking in dienst moet nemen dan de overheid. “Dat onderscheid kent geen enkele objectieve grond”, schrijft VSO-voorzitter Sietske Pijpstra aan Zalm.

Het is toch niet gewenst om –enkel ten behoeve van de banenafspraak – de uitbesteding van dit werk weer terug te draaien? VSO in de brief aan Gerrit Zalm

Bovendien zijn de markt en de overheid geen strikt gescheiden sectoren, meldt Pijpstra. De overheid heeft de afgelopen jaren veel ondersteunend werk zoals catering, schoonmaak en groenvoorziening uitbesteed aan marktpartijen. Deze werkzaamheden kunnen goed gedaan worden door mensen met een licht verstandelijke beperking. Nu tellen echter veel keukenhulpen niet mee voor de overheid, stelt VSO.

“Het is toch niet gewenst om –enkel ten behoeve van de banenafspraak – de uitbesteding van dit werk weer terug te draaien”, klinkt het dreigend in de brief. Op verzoek van minister Lodewijk Asscher van sociale zaken worden trouwens schoonmakers alweer ­geleidelijk in dienst genomen bij de overheid. Daartoe besloot Asscher omdat hij de arbeidsvoorwaarden van schoonmakers die ingehuurd worden, niet acceptabel vindt.