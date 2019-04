Afscheidsfeestje? Daar trekt de Rijksuniversiteit Groningen 70.000 euro voor uit

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) trekt dit collegejaar 110.000 euro uit voor afscheidsfeesten van bestuurders. Studenten van de Democratische Academie Groningen (DAG), een kritische studentenbeweging die ook zitting heeft in de universiteitsraad, tekenen protest aan en eisen een maximumbedrag voor dit soort feesten. Ter vergelijking: in Utrecht, waar de rector vorig jaar vertrok, werd er 4000 euro uitgegeven voor het afscheid. In de politiek is er al langer een plafond van 30.000 euro voor afscheidsrecepties van bewindslieden.

In juni zwaait de Groningse rector magnificus Elmer Sterken af. Voor deze zogenoemde ‘rectoraatwisseling’ is 70.000 euro begroot. Aan het begin van het collegejaar, in september, gaf de universiteit al 40.000 euro uit aan het vertrek van collegevoorzitter Sibrand Poppema. Er werd tijdens zijn afscheid een symposium georganiseerd in de Martinikerk. Bram Omvlee van DAG noemt de bedragen ‘exorbitant’ en vindt het onbegrijpelijk dat “universiteiten zo omgaan met publieke middelen. Ze hebben het al zo moeilijk.” Omvlee kan er zelf niet veel aan veranderen. “Wij kunnen het aanstippen en hopen op deze manier een publiek debat op gang te brengen.”

“Het wordt een heel tof en waardig afscheid", aldus Bakker. Naast studenten en medewerkers van de universiteit zijn ook rectoren uit de rest van het land uitgenodigd die kunnen overnachten in Groningen. De 70.000 euro is een richtbedrag en kan ook lager uitvallen, aldus de woordvoerder. Ze benadrukt dat het afscheid onderdeel is van de lustrumweek. Omvlee vindt dat gek, want het lustrum heeft een aparte begroting van 142.500 euro.

De afscheidsceremonie is onderdeel van de lustrumweek en bestaat uit allerlei activiteiten voor studenten en een afscheidsreceptie in de Martinikerk, reageert woordvoerder Jorien Bakker van de RuG. Zij zegt dat er bij de begroting rekening is gehouden met wat gebruikelijk is bij andere universiteiten.

Te duur afscheid

In het verleden is er vaker ophef geweest over dure afscheidsrecepties van onderwijsbestuurders. In 2011 werd er bijna 25.000 euro uitgetrokken voor het vertrek van de collegevoorzitter van het ROC Aventus. Toenmalig minister van onderwijs, Marja van Bijsterveldt, reageerde toen kritisch op de hoogte van dat bedrag. Zij schreef destijds in beantwoording op Kamervragen dat dit een te forse uitgave was.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er gedoe is over hoge uitgaven binnen universiteiten. Vorige week kwam Anton Pijpers, voorzitter van de Universiteit Utrecht, in opspraak omdat hij 124.000 euro aan binnenlandse vervoerskosten had gedeclareerd. Naar eigen zeggen was dat nodig om iedere dag van Zutphen, zijn woonplaats, naar Utrecht te reizen. Hij liet zich vervoeren in een lease-auto met privéchauffeur.

De student die hierover aan de bel trok, Floris Boudens, werd binnen de universiteit met argwaan behandeld. Inmiddels is hem wel toegezegd dat hij de declaraties van Pijpers mag inzien, inclusief de passages die weggelakt waren. Ook is beloofd dat de universiteitsraad in het openbaar in debat mag gaan met het college van bestuur.