Afonso Dhlakama: Wrede warlord en moedig oppositieleider

Dhlakama overleed donderdag op 65-jarige leeftijd, volgens onbevestigde berichten aan een hartstilstand als gevolg van diabetes. Hij overleed in zijn schuilplaats in Gorongosa in het hart van Mozambique. Daar had hij zich in 2012 teruggetrokken, nadat de spanningen tussen Renamo en de Frelimo-regering weer opliepen. In die onherbergzame streek, waar zijn aanhangers de meerderheid vormen, voelde hij zich veiliger. Maar waarschijnlijk kon hij van daar niet op tijd bij een ziekenhuis komen.

Pas toen het IJzeren Gordijn viel en het apart­heids­re­gime in Zuid-Afrika de handdoek in de ring wierp, kon er in 1992 vrede komen in Mozambique

Dhlakama, vader van vijf kinderen, voerde al enige tijd vredesonderhandelingen met Frelimo-president Filipe Nyusi. De twee wilden het tussen 2013 en 2016 opgelaaide geweld stoppen in aanloop naar de verkiezingen later dit jaar. Dhlakama zou daarin Nyusi's belangrijkste tegenstrever worden. Nyusi riep na zijn dood direct op de vredesonderhandelingen voort te zetten.

Of dat lukt, hangt ervan af of Renamo snel een nieuwe leider kiest. Makkelijk zal dat waarschijnlijk niet gaan. Dhlakama leidde Renamo 39 jaar en centreerde de macht sterk rond zichzelf. In het allerslechtste geval valt de beweging uit elkaar en vormen de gewapende manschappen die Renamo nog altijd in het hart van Mozambique heeft gestationeerd zich daar om tot allerlei kleine militiegroepen.