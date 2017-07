Afkicken van aardgas is nog niet eenvoudig

Aardgasvrij in 2050? Nu aan de bak!

Groningen en Parijs. Meer dan die twee plaatsnamen heeft Jan van der Meer niet nodig om zijn punt te maken. Ze maken duidelijk dat Nederland van het aardgas af moet – en wel zo vlug mogelijk. Groningen, wegens de gasbevingen natuurlijk. En Parijs omdat daar in december 2015 het wereldwijde klimaatakkoord werd gesloten. 'Het Parijs-akkoord' luidt het afscheid in van alle fossiele energie. Deadline: 2050. Maar probeer in 2030 al zover mogelijk te zijn, zegt Van der Meer.

'Warmteregisseur', dat is zijn beroep. Hij werkt voor de regio Amsterdam en voor de omgeving Nijmegen, waar hij eerder wethouder was. Zijn taak in die twee regio's: er moeten in totaal 590.000 huizen aardgasloos worden de komende decennia. De teller staat nu op 190.000, dankzij de warmtenetten die er al liggen. In een vergaderkamer van zijn kantoor wijst Van der Meer op een plattegrond aan de muur. "Daar staat een fabriek, een megawarmtebron", zegt hij. "En daar een wijk. Die gaan we aan elkaar verbinden."

In het hele land zouden snel warmteregisseurs aan de slag moeten gaan, zegt Van der Meer. In elke gemeente en liefst in iedere wijk. Ze moeten aan de slag om nieuwe energie te vinden voor huizen en bedrijven in de buurt. Want, even los van tussendoelen: iedereen moet 'aardgasvrij' leven in 2050. In de komende 33 jaar moet er een einde komen aan stoken en koken op aardgas. Ruim zeven miljoen huishoudens doen dat nu nog.

Nederland heeft geen 33 jaar maar slechts 25 jaar om de gasketels uit de huizen te halen

De tijdsdruk is hoog. Maar feitelijk nóg hoger dan het klinkt, zegt Van der Meer. Nederland heeft effectief geen 33 jaar maar 25 jaar om de ketels eruit te halen, berekende hij. "Want bij een wijk die wordt aangewezen om met aardgas te stoppen is de overstap niet van de ene op de andere dag geregeld. Je moet al snel rekenen met een overgangsperiode van acht jaar."

Ambitieuze milieuorganisaties zoals Milieudefensie en Urgenda stellen hoopvol: in 2030 kunnen alle huizen al aardgasvrij zijn. Hun argument: van kolen overstappen om aardgas lukte in de jaren zestig ook in tien jaar. Maar die vergelijking gaat niet helemaal op. De techniek die aardgas vervangt is niet eenduidig. Er zijn allerlei opties. Dat blijkt nu al verlammend te werken: wat is de goede keuze? Bovendien is het aantal huishoudens nu veel hoger dan in de sixties.

Dat betekent dat een nieuw kabinet nú aan de bak moet, om het einddoel van 2050 te kunnen halen. "De politiek moet jaarlijks 4 procent van de landelijke woningvoorraad aanwijzen om aardgasloos te worden", zegt Van der Meer. "Dat wil zeggen: één miljoen huizen in de kabinetsperiode van vier jaar." Provincies en gemeenten moeten meedenken. Wat die staan, als ze hun werk goed doen, dicht bij de mensen. Hier en daar gebeurt het al, dat gemeenten wijken aanwijzen om als eerste van het aardgas af te stappen.