Afghanistan boekt ondanks alle oorlogsellende een historische cricketzege

Want het nationale cricketteam won maandag in India een interland tegen Ierland. Het was pas de tweede testmatch van de ploeg, die net is toegetreden tot dit hoogste cricketniveau. “Dit is een historische dag voor Afghanistan, ons team en ons volk”, aldus aanvoerder Asghar Afghan.

Lees verder na de advertentie

Te midden van al het nieuws over zelf­moord­aan­sla­gen, het bombarderen van burgers en verliezen van de vei­lig­heids­troe­pen is dit het enige dat vrolijk stemt Nazim Jar Abdurrahimzai, Afghanistan Cricket Board

Het cricketteam werd ruim tien jaar geleden opgezet door Afghanen die terugkeerden uit vluchtelingenkampen in Pakistan, waar ze de sport hadden leren kennen. Hoewel de ploeg uit veiligheidsoverwegingen India gebruikt als thuisbasis, groeide de sport uit tot een nationale obsessie.

De cricketbond plant dan ook een viering en verwacht dat sommige fans het team woensdag zullen opwachten op de luchthaven van Kaboel. “Mensen zijn gek op cricket”, aldus bondsfunctionaris Nazim Jar Abdurrahimzai tegen The New York Times. “Te midden van al het nieuws over zelfmoordaanslagen, het bombarderen van burgers en verliezen van de veiligheidstroepen is dit het enige dat vrolijk stemt.”