Afghaanse regering praat met Taliban

Volgens deze regeringsfunctionarissen gaat het om informele gesprekken die, als alles goed gaat, moeten leiden tot officieel vredesoverleg.

Hoewel woordvoerders van de Taliban het bestaan van het overleg ontkenden, publiceerde de Afghaanse zender Tolo TV videobeelden van de gesprekken in Istanbul. Op die beelden zijn onder anderen vier vertegenwoordigers van de Taliban te zien, onder wie Abdul Rauf, die vroeger onder het Taliban-bewind gouverneur was van een oostelijke provincie bij de grens met Pakistan. “Wij vertegenwoordigen de hele Taliban, behalve enkele personen die geen onderling Afghaans vredesoverleg willen, maar die met de Amerikanen willen praten”, aldus Rauf tegen Tolo TV.

Volgens Afghaanse regeringsfunctionarissen werden vorig jaar al twee keer in Turkije besprekingen gevoerd met de Taliban, maar werd aan die ontmoetingen geen ruchtbaarheid gegeven.

Slager van Kabul

Hoeveel steun de Taliban-delegatie in Istanbul nu precies heeft van haar strijdmakkers in Afghanistan is onduidelijk. Uit de videobeelden blijkt in elk geval dat een kopstuk van Hezb-i-Islami bij de besprekingen aanwezig was. Hezb-i-Islami is de beweging van de beruchte oud-krijgsheer Gulbuddin Hekmatyar, bijgenaamd ‘de Slager van Kabul’, die zowel tegen de Taliban als tegen de regering vocht, en die al in 2016 vrede sloot met de autoriteiten in Kabul. Waarnemers vermoeden dat Hezb-i-Islami probeert te bemiddelen tussen de regering en de Taliban.

De Verenigde Staten, die de Afghaanse president Ashraf Ghani met duizenden militairen in het zadel houden, dringen al jaren aan op een compromis met de Taliban. Dat zou een einde moeten maken aan de burgeroorlog in Afghanistan, die inmiddels vier decennia duurt.

Er hebben nog nooit officiële vre­des­be­spre­kin­gen plaatsgevonden met de Taliban

Maar of het overleg in Istanbul tot resultaat zal leiden, is onzeker. Er hebben nog nooit officiële vredesbesprekingen plaatsgevonden met de Taliban en enkele eerdere informele toenaderingspogingen liepen op niks uit.