Afgezet bestuurslid Westermoskee moet miljoen euro terugbetalen

Het toenmalige bestuur wilde deze 'westerse' moskee een progressief karakter geven, tot ongenoegen van het hoofdkantoor in Keulen. Dat zette in 2006 het bestuur af en benoemde nieuwe, conservatieve bestuurders. Die beschuldigden hun voorgangers sindsdien van malversaties. In datzelfde jaar legde minister Piet Hein Donner de eerste steen van de Westermoskee.

Lees verder na de advertentie

K. had als bestuurder vele tonnen, bestemd voor de bouw van de moskee, gebruikt voor zijn bedrijf Atlas Reizen.

Het nieuwe bestuur probeert met name geld terug te krijgen van het afgezette bestuurslid Uzeyir K. De Amsterdamse rechtbank heeft bepaald dat K. meer dan een miljoen euro moet terugbetalen aan moskeevereniging Aya Sofia, de organisatie achter de Westermoskee van Milli Görüş. K. had als bestuurder vele tonnen, bestemd voor de bouw van de moskee, gebruikt voor zijn bedrijf Atlas Reizen. Hij kan volgens de rechter niet aantonen dat hij het geleende geld heeft terugbetaald.

De buitenkant van de moskee in Amsterdam-West is inmiddels klaar. Aan het kale interieur moet nog veel gebeuren. Volgens Fatih Dag, die tegen K. procedeerde, is daarvoor nu genoeg geld beschikbaar.

K. kan in beroep gaan tegen het vonnis. Hij was onbereikbaar voor commentaar.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.