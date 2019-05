Afgestudeerden worden ingezet in goedkope ‘werkervaringsplekken’

De Inspectie SZW legde de afgelopen vijf jaar ruim 300.000 euro aan boetes op aan bedrijven die pas afgestudeerde mensen voor een schamele vergoeding liet werken onder het mom van een ‘werkervaringsplek’. Het ging om vijftig stagiairs bij vijf verschillende werkgevers in de geestelijke gezondheidszorg, media en creatieve sector. Dat meldde Vrij Nederland zaterdag.

Stage lopen na het afronden van een opleiding is wel toegestaan. Maar als de stage meer gericht is op werken dan op leren, kan de Inspectie SZW ingrijpen. Deze zogenoemde werkervaringsplekken zijn niet alleen financieel vervelend voor de net afgestudeerden, ze kunnen ook leiden tot verdringing van reguliere werknemers. Zo ontstaat oneerlijke concurrentie, aldus de Inspectie SZW.

Zeventien onbetaalde stagiairs

Pas afgestudeerden zijn vaak nog wel te porren voor een stage na hun studie om zo vaak gevraagde ‘relevante werkervaring’ op te doen. Sommige bedrijven maken daar wel zeer gretig gebruik van, meldt Vrij Nederland. Zo heeft Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, een ‘platform voor creatie en innovatie’, zeventien onbetaalde stagiairs in dienst. Dat is een ‘fair deal’, staat op hun website ‘want de student hoeft ons niet te betalen voor het leren en de werkervaringsplek’.

Ook kunstcentrum Mediamatic uit Amsterdam nodigt net afgestudeerde starters graag uit voor zo’n werkervaringsplek. Mensen met hbo- of universitair denkniveau die vijf dagen per week beschikbaar zijn, ontvangen zo’n 1,60 euro per uur. Daarvoor krijgt de afgestudeerde ‘een inspirerende werkomgeving en een breed netwerk’. Bij Mediamatic zijn echte startersfuncties financieel gezien niet mogelijk, zegt venue manager Sjoerd Houben, omdat ze geen commercieel bedrijf zijn. “We bieden wel een omgeving aan waar stagiairs best wel wat verantwoordelijkheid krijgen, en niet alleen maar koffie halen.”

Bijna 27.000 jongeren liepen in het studiejaar 2016- 2017 stage na hun opleiding, blijkt uit onderzoek van bureau Bartels. Twee op de tien afgestudeerden vinden hun stage een echte stageplek waarbij het gaat om leren. Ruim dertig procent vond hun taken meer lijken op regulier werk. Toch doen stagiairs bijna nooit melding van deze vorm van onderbetaling. De Inspectie SZW krijgt gemiddeld twaalf meldingen per jaar binnen.