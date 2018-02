Affaire vicepremier brengt Australische regering aan het wankelen

De Australische regering wankelt vanwege een rel om het privéleven van de vicepremier. Premier Malcolm Turnbull heeft naar aanleiding daarvan wetgeving aangekondigd die relaties tussen politici en medewerkers verbiedt. Vicepremier Barnaby Joyce heeft op zijn beurt uitgehaald naar Turnbull. Joyce weigert af te treden, ook al heeft Turnbull hem daartoe opgeroepen.

De premier heeft zich publiekelijk uitgesproken over de verhouding van Joyce met zijn voormalige persvoorlichter, die nu een kind verwacht. Turnbull sprak van een 'choquerende beoordelingsfout'. Hij zei ook mee te leven met de echtgenote van Joyce en hun vier dochters. "Hij heeft een wereld van leed veroorzaakt voor deze vrouwen en ons allemaal ontsteld."

Die opmerkingen waren 'ongepast en onnodig', zei Joyce gisteren, en ze veroorzaken volgens hem vooral schade. "Dit was een persoonlijke kwestie, die in de publieke arena is gesleurd en ik geloof niet dat mensen in welke baan dan ook moeten aftreden vanwege persoonlijke kwesties."

Veel Australiërs zijn het met Joyce eens. Maar zijn positie is verder verzwakt nadat bekend werd dat de voormalige persvoorlichter na haar vertrek twee mooie functies bij de overheid heeft gekregen, plus een woning die betaald wordt door een rijke sponsor van Joyce.

Gezinswaarden hoog in het vaandel

Joyce leidt de Nationals, een rechtse partij die al vaak heeft geregeerd met de Liberals van Turnbull. Hij heeft campagne gevoerd met gezinswaarden hoog in het vaandel. De Nationals hebben vooral aanhang op het in meerderheid conservatieve platteland en de vicepremier tooit zich graag met een traditionele Australische hoed om zijn band met de achterban te beklemtonen.

De Senaat heeft Joyce in een motie opgeroepen om af te treden, maar zijn eigen partij laat hem niet vallen. In het parlement heeft de regering van Turnbull een minieme meerderheid van een zetel, die in gevaar komt als Joyce opstapt.

De Labor-oppositie haalt hard uit naar de regering. "Deze regering is in crisis", aldus Labor-leider Bill Shorten. "De premier en de vicepremier voeren oorlog. Deze crisis kan niet doorgaan. Malcolm Turnbull moet de vicepremier ontslaan uit het kabinet." Maar Turnbull heeft weinig mogelijkheden om zijn vicepremier de laan uit te sturen, daar moet diens eigen partij over beslissen.

Turnbull kondigde donderdag nieuwe regelgeving aan, die iedere relatie tussen ministers en hun medewerkers verbiedt, of ze nu getrouwd of alleenstaand zijn. Dit in navolging van het Amerikaanse Congres, dat vorige week regels aannam die relaties tussen alle politici en hun medewerkers verbieden. Onduidelijk is hoe de regels gehandhaafd moeten worden.