Affaire Carlos Ghosn houdt Renault-alliantie in greep

Ghosn zou, in zijn hoedanigheid als baas van Nissan, voor 38 miljoen euro minder inkomsten hebben opgegeven dan hij daadwerkelijk zou hebben ontvangen. Verder wordt hij ervan beschuldigd een Saudische zakenman te hebben ingeschakeld om dubieuze overboekingen van Nissan te verbloemen.

Lees verder na de advertentie

Ghosn zei dat hij valselijk is beschuldigd en onterecht is opgesloten

Volgens de Franse krant Libération zou Ghosn het adres van de Renault-Nissan Holding in Nederland (die de auto-alliantie juridisch vertegenwoordigt) als spaarvarken hebben gebruikt om minder vermogensbelasting te hoeven afdragen over betalingen aan topmensen van Renault en Nissan. Ghosn ontkende onlangs alles voor de rechtbank in Tokio. Hij zei dat hij valselijk is beschuldigd en onterecht is opgesloten.

Door de affaire is Ghosn al door Nissan en Mitsubishi ontslagen. Bij Renault zwaait hij formeel nog wel de scepter. De fabrikant van auto-modellen als de Captur en de Clio bracht onlangs naar buiten geen bewijs te hebben gevonden dat Ghosn fraude heeft gepleegd bij Renault en dat het onderzoek voortgaat. Voorlopig wijst niets erop dat Ghosn snel vrijkomt. Een Japanse rechter heeft zijn verzoek tot vrijlating op borgtocht afgewezen.

Stuurloos Renault “Hij zal uiteindelijk toch zelf moeten bewijzen dat hij onschuldig is”, zegt kenner van de auto-industrie Wim Oude Weernink, die de zaak nauwlettend volgt. Maar zelfs als dat lukt, lijkt de val van Ghosn onvermijdelijk. De Franse minister van financiën, Bruno la Maire, liet gisteren weten dat Renault er verstandig aan doet een vervanger voor Ghosn te vinden. Dat moet via een speciale bestuursvergadering worden afgehamerd. De Franse staat is met 15 procent de grootste aandeelhouder van Renault. Topambtenaren zouden de situatie met een stuurloos Renault onhoudbaar vinden en aansturen op een nieuwe baas. “Zij hebben waarschijnlijk de stukken gelezen van de aanklacht”, vermoedt Oude Weernink. “Het ziet er somber uit voor Ghosn, hij schijnt slecht te worden behandeld door de Japanners. Ik sluit niet uit dat er rancuneuze krachten spelen in Tokio.” De arrestatie van Ghosn heeft tot grote spanningen gezorgd binnen de Frans-Japanse auto-alliantie, die samen een grote speler vormen in de auto-industrie, met een productie van ruim 10 miljoen auto’s per jaar. Het samenwerkingsverband zit zo ingewikkeld in elkaar dat de Fransen en de Japanners niet met en ook niet zonder elkaar kunnen. Oude Weernink: “Renault is de bovenliggende partij, die bezit 43 procent van Nissan en is daar min of meer de baas. Daar staat tegenover dat Nissan inmiddels groter en winstgevender is dan Renault.”

Ooit een held Dat allemaal dankzij Carlos Ghosn. “Want zo is het ook: het is Ghosn geweest die Nissan nieuw leven inblies. Met veel succes. Hij werd aanvankelijk in Japan als een held binnengehaald. Het was op zijn advies dat ook Mitsubishi bij de alliantie werd betrokken. Het wordt een vechtscheiding, want ze zijn zo van elkaar afhankelijk.” In Frankrijk wordt inmiddels volop gespeculeerd over de opvolger van Ghosn als grote baas van Renault. Mogelijk wordt operationeel directeur Thierry Bolloré, die nu de zaken waarneemt, naar voren geschoven.

Lees ook