Afdeling vastgoed in Rotterdam heeft zaakjes nog niet in orde

De raadsenquête onderzocht het functioneren van de afdeling vastgoed tussen 2006 en 2016. En tot op de dag van vandaag is de organisatie niet op orde, concludeert de commissie. Daarmee toont ze gelijk aan dat de gemeenteraad in 2014 verkeerd geïnformeerd is. Het toenmalige stadsbestuur schreef dat de problemen bij Vastgoed voorbij waren.

Oók het huidige college heeft de raad onjuist geïnformeerd. In een raadsbrief schreef het college in oktober 2016 dat bepaalde informatie ontbrak. Die was er wel, zegt commissievoorzitter Bart-Joost van Rij (Leefbaar) nu. “Er is een onjuiste uitspraak gedaan. Een belangrijke constatering.”

Met die opmerking wijst Van Rij, vermoedelijk ten overvloede, zijn collega-raadsleden op de munitie die het rapport bevat voor het nog komende raadsdebat. Vooral Van Rij’s partijgenoot, wethouder Ronald Schneider (vastgoed), kan het daarin nog flink moeilijk krijgen. Diens opstelling in het Waterfrontdossier - hij ontsloeg onder meer de vorige directeur stadsontwikkeling - leidde de afgelopen maanden regelmatig tot irritatie in de raad.

Het college komt binnenkort met een reactie, beloofde burgemeester Aboutaleb toen hij het rapport in ontvangst nam: “Daarna is het aan de gemeenteraad om politieke duiding te geven.”

Nn het Wa­ter­front­dos­sier ging alles mis wat er mis kón gaan

Het Openbaar Ministerie (OM) doet nog een strafrechtelijk onderzoek naar de Waterfrontfraude. Hoofdverdachte Gürsel K., die de gemeente voor miljoenen benadeelde door valse facturen uit te schrijven voor nooit gedane reparaties aan het Waterfrontpand, is met de noorderzon verdwenen. Mogelijk worden ook nog ambtenaren vervolgd, als het OM denkt dat die de fraude gefaciliteerd hebben.

Van Rij maakt onderscheid tussen mensen met ‘boze opzet’ en ambtenaren die ‘kleurloos’ handelden. “Mensen die onoplettend waren in hun functioneren, waardoor de fraude niet geconstateerd is en kon voortduren.”

Fraude-officier Maar vast staat, volgens de commissie, dat de ambtenaren werkten in een fraudegevoelige omgeving. Tijdens de verhoren haalde een van de gehoorde ambtenaren de ‘wet van Murphy’ aan: in het Waterfrontdossier ging alles mis wat er mis kón gaan. Ondernemer K. kreeg in 2010 de sleutel voor het pand, ondanks een negatief advies van de gemeentelijke incassoafdeling. Verder kampte Vastgoed met opstapelende reorganisaties, een niet goed werkend nieuw softwaresysteem, bezuinigingen en incomplete dossiers. Bovendien heerste er volgens de commissie ‘een cultuur van vertrouwen’, waarin medewerkers maar weinig aan hun leidinggevenden meldden. Daarom adviseert de enquêtecommissie dat Rotterdam een fraude-officier moet krijgen, waar ambtenaren vermoedens van fraude kunnen melden. Bovendien moet Vastgoed er werk van gaan maken om al die ‘verbetertrajecten’, die het afgelopen decennium werden opgestart, ook eens af te maken.

