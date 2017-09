Afbraak van Fort Oranje mag van rechter doorgaan

Engel wil zijn vervallen camping redden door de gemeente het beheer te ontnemen en die vervolgens bij Divine Investments onder te brengen. De rechter kon zich niet buigen over die eis. Als de campingbaas dat wil moet hij zich bij de bestuursrechter melden. Verkeerde loket dus. De rechter wilde zich wel buigen over de vraag of de wijze waarop de gemeente met de camping omgaat wel rechtmatig is. Bepalend daarvoor zijn de regels uit de Woningwet. En die schrijven voor dat een complex met 700 stacaravans, een receptiegebouw en een kantine wel degelijk onder beheer van een gemeente kan komen. Engel betoogde dat de gemeente enorme schade aanbracht en daarom het beheer onrechtmatig was. De rechter gaf Engel ook hierin ongelijk. Een deugdelijke onderbouwing van die klacht ontbrak.

Lees verder na de advertentie

Illegale activiteiten Eind juni nam de gemeente het beheer over de camping over. Zundert begon eind juli met het saneren van de camping. Daarvoor zijn meerdere redenen aangevoerd. De plek biedt ruimte voor illegale activiteiten en veel van de caravanhuurders leven onder erbarmelijke omstandigheden. Enkele honderden caravans zijn van slechte kwaliteit. Alles wat minder waard is dan 1000 euro wordt vernietigd, caravans boven die grens worden opgeslagen. Begin december moet het laatste van de elf velden met caravans zijn ontruimd. Gezinnen met kinderen worden tijdelijk ondergebracht in asielzoekerscentra. Slechts op een punt deed de rechter een handreiking. Gemeente en campingbaas zouden meer met elkaar in gesprek moeten over het beheer van Fort Oranje, adviseerde de rechter. Lees ook: Veel bewoners verlieten Fort Oranje al voor de ontruiming begon

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.