Adyen stijgt explosief in waarde bij beursgang

Adyen, dat elektronisch betalingsverkeer regelt voor onder meer eBay, Facebook en de Bijenkorf, is bij die koers meer dan 13 miljard euro waard. Bij de introductieprijs was dat nog 7 miljard euro.

De nieuwe aandeelhouders van Adyen hoeven overigens niet op dividend te rekenen: het bedrijf wil waarde creëren via verdere internationale expansie

De succesvolle introductie is fijn voor professionele beleggers, zoals pensioenfondsen, die de kans hadden gekregen om in te schrijven op de aandelen. Particuliere beleggers kregen die kans niet, omdat Adyen de voorkeur gaf aan aandeelhouders die zich willen committeren voor een langere termijn.

Adyen doet geen directe zaken met consumenten, maar wie goed oplet bij het webwinkelen heeft de naam waarschijnlijk weleens voorbij zien komen. Duizenden bedrijven, waaronder ook CoolBlue, Rituals en easyJet, regelen hun elektronische betalingen via het bedrijf. Adyen is tussenpersoon tussen webwinkels aan de ene kant en banken en creditcardmaatschappijen aan de andere kant. Het Financieele Dagblad meldde vanochtend dat Adyen ook kortlopende kredieten gaat verlenen aan webwinkels, als voorschot op de uitbetaling door creditcardmaatschappijen.

Mabel van Oranje Adyen, dat al sinds 2011 winst maakt, ging naar de beurs om bestaande aandeelhouders, waaronder Mabel van Oranje, de kans te geven hun aandelen te verzilveren. Het personeel van Adyen - wereldwijd ruim zevenhonderd mensen – heeft ook flink geprofiteerd van de beursgang, want iedereen heeft aandelenopties: van directeur tot barista. Na de explosieve koersstijging van vanochtend is het wel de vraag of Adyen niet te goedkoop naar de beurs is gegaan. Hoe dan ook is de beursintroductie voor Adyen geen reden voor groot feest. Het traditionele beursfestijn waarbij de topman bij het openen van de beurs 's ochtends hard op de gong mag slaan, sloeg Adyen vanochtend over, evenals de gebruikelijke persconferentie. Adyen vindt een nieuwe klant binnenhalen of een regiokantoor openen veel belangrijker, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Misschien dat er tijdens de vrijdagmiddagborrel een keer champagne wordt geschonken in plaats van bier. En misschien dat ze een keer lekker met zijn allen uit eten gaan, maar daar blijft het bij, zegt een woordvoerder.

Nogmaals Het bedrijf werd in 2006 opgericht door onder meer topman Pieter van der Does en is een van de grootste groeibriljanten in de wereldwijde technologiesector. De oprichters noemden hun nieuwe onderneming Adyen (Surinaams voor nogmaals) om een nieuw begin te markeren na de verkoop van hun vorige betaalbedrijf Bibit aan Worldpay. Ondertussen is Adyen een geduchte concurrent van betaalbedrijf Paypal. Begin dit jaar wist het de techgigant eBay te verleiden om de overstap te maken van Paypal naar Adyen. Over 2017 verwerkte Adyen voor 122 miljard dollar aan betalingen. Dat was 61 procent meer dan het jaar daarvoor, wat het hoge groeitempo van het bedrijf onderstreept. De magische barrière van 1 miljard dollar omzet werd in 2017 overschreden. Adyen maakt al vanaf 2011 winst.