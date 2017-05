Advocaten woest om uitspraken Teeven over bewuste bezuinigingen

Teeven zegt voor die kortingen te hebben gekozen omdat het met de PvdA in het kabinet niet langer mogelijk was minimumstraffen in te voeren. ‘Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.’

Lees verder na de advertentie

Ook zegt Teeven er niet wakker van te liggen als mensen ten onrechte in voorlopige hechtenis zitten. Het gaat om mensen die worden verdacht van geweld tegen hulpverleners en politiemensen. Ze zitten soms langer vast dan nodig is om onderzoek te doen. Teeven suggereert dat hij met zijn maatregelen gehoor gaf aan een roep uit de maatschappij om meer veiligheid en strengere straffen.

'Onverteerbaar' De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten noemt het ‘onverteerbaar dat bezuinigingen niet uit financiële noodzaak werden en worden doorgevoerd, maar zijn ingegeven door de wens te voorkomen dat een advocaat naar behoren zijn of haar werk kan doen’. De Nederlandse Orde van Advocaten spreekt van ‘ontluisterende uitspraken’ en ‘een aantasting van de rechtsstaat’. Teeven stelt tegenover NRC Handelsblad dat zijn uitspraken volledig uit de context zijn getrokken. “Ik heb gezegd dat het om een bezuiniging ging die nodig was in een tijd dat iedereen moest bezuinigen.” Teeven wordt genoemd als nieuw lid van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.