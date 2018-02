Advocaten van Willem Holleeder leggen zus Sonja op de pijnbank

De advocaten van Willem Holleeder doen er alles aan om de betrouwbaarheid van Sonja Holleeder als getuige in het proces tegen haar broer onderuit te halen. Niets klopt er van het ‘gitzwarte beeld’ dat zij maandag gaf van haar broer, vindt zijn raadsman Xander Janssen. Sterker nog, Sonja leidde door de jaren heen eigenlijk best een normaal leven met de man die wordt afgeschilderd als een tiran.

Vandaag, op de tweede dag van het verhoor van Sonja, kreeg Willem de kans zijn zuster het vuur na aan de schenen te leggen. Hij hield zijn mond en liet zijn advocaat het werk doen.

Deal

Die wil alles weten over een deal die de staat met haar maakte over de criminele erfenis van haar partner Cor van Hout. Voor 1,1 miljoen euro kocht de weduwe van de mede-Heinekenontvoerder de strafvervolging af voor het houden van dat criminele bezit. Die afkoop op zich is niet vreemd. Er is ook met de weduwe van crimineel John Mieremet een regeling getroffen. Maar welke afspraken maakte de staat met haar? Mag ze nu haar mond houden terwijl een getuige onder ede moet verklaren? En als ze verklaart, kan zij dat dan doen zonder dat ze gepakt wordt voor bijvoorbeeld een meineed?

Sonja verklaarde niets om geld te geven, maar hechtte wel aan de pros­ti­tu­tie­ra­men

Dat er al een keer is gelogen, staat inmiddels vast. Er is lange tijd verklaard dat de miljoenen aan losgeld uit de ontvoering van Freddy Heineken (in 1983) zijn verbrand. Dat verhaal geloofde niemand. Inmiddels is vastgesteld dat het geld is gestoken in de Achterdam, de prostitutiezone in Alkmaar. Sonja, die meermalen heeft verklaard niets om geld te geven, riep vandaag tijdens haar verhoor steeds: “De Achterdam, die was van mij.” De erven Heineken zullen daar wellicht anders over denken nu het losgeld ten dele is gestoken in de verhuur van ramen voor de prostitutie. Vrijdag zal de Amsterdamse rechtbank antwoord moeten geven op de vraag of de deal op tafel moet komen.