Advocaten slaan alarm over situatie migrantenkinderen aan Amerikaanse grens

Een peuter van twee jaar van wie onduidelijk is waar hij vandaan komt, wie zijn familie is en wie er nu voor hem zorgt. Het is slechts een van de schrijnende gevallen die een groep advocaten tegenkwam tijdens een bezoek aan een centrum van de grensbewaking in het Texaanse Clint. Op die plek niet ver van de stad El Paso worden kinderen en families vastgezet die zijn opgepakt toen ze vanuit Mexico naar de Verenigde Staten wilden vluchten. De advocaten interviewden ongeveer zestig van hen. “Sommige kinderen vielen tijdens de gesprekken op hun stoel in slaap zo moe waren ze”, vertelde jurist Warren Binford tegen persbureau AP.

Het bezoek van de advocaten kwam niet onverwacht, ze hadden lang onderhandeld om langs te mogen komen. Ze rapporteren dat kinderen in detentie voor andere kinderen moeten zorgen.

Zo heeft een groepje meisjes tussen de tien en vijftien jaar oud zich voorlopig over het jongetje van twee ontfermd. Verder is er niet genoeg eten en water voor de 250 baby’s, kinderen en tieners die in Clint vastzitten. Fruit en groente is er niet en ook schone kleren zijn schaars.

Sinds de komst van duizenden families en kinderen die zich maandelijks aan de grens melden, komt de grensbewaking handen tekort. Vooral nu daar in de praktijk de zorg voor jongere migrantenkinderen bij is gekomen. De meesten komen uit Guatemala, Honduras en El Salvador en willen asiel aanvragen in de Verenigde Staten.

Veel van de kinderen die de advocaten spraken waren alleen naar de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten afgereisd, sommigen waren gescheiden van hun ouders of ooms of tantes. Alleen al vorige maand werden ruim 11.000 kinderen die zonder volwassen begeleider de grens probeerden over te steken, gearresteerd.

Extra tenten Volgens de Amerikaanse regels mogen kinderen niet langer dan 72 uur door de grensbewaking worden vastgehouden, maar daar wordt regelmatig van afgeweken. Ook zitten de centra waar ze worden vastgezet overvol. Op sommige plekken in Texas worden extra tenten geplaatst. Het hoofd van de grensbewaking John Sanders erkende eerder deze week tegen AP dat er betere medische hulp voor hen nodig is en een goede plek om te herstellen als ze ziek zijn. Sinds eind vorig jaar zijn al minstens zes kinderen die door de grensbewaking waren vastgezet, overleden. Sanders roept het Amerikaanse Congres op snel een beslissing te nemen over een noodfonds van 4,5 miljard dollar dat onder andere is bestemd om de zorg voor onbegeleide, minderjarige migranten te verbeteren.

