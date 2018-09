Advocaten Holleeder zien veel kandidaten voor moord op Endstra

Het is de tweede keer in de megazaak tegen de voormalige Heineken-ontvoerder dat zijn advocaten om de opheffing van de voorlopige hechtenis verzoeken. Voor de zomer deden ze een vergelijkbaar verzoek voor de aanklacht van moord op zijn mede-Heineken-ontvoerder en zwager Cor van Hout. Volgens de verdediging zijn er verschillende alternatieve scenario’s mogelijk waarin anderen dan Holleeder verantwoordelijk zijn voor de dood van Endstra.

De verdediging denkt overigens niet dat Holleeder na een positief oordeel van de rechter over hun verzoek de gevangenis in Vught mag uitwandelen. Er liggen nog drie andere moorddossiers op behandeling te wachten. De kans is levensgroot dat de rechtbank - net als bij het eerste verzoek - niet mee gaat in de redenering van de advocaten en oordeelt dat er wellicht veel scenario's zijn maar dat geen van deze scenario’s zó aannemelijk is dat de hechtenis moet worden opgeheven.

Vanaf het einde van de vorige eeuw haalde Endstra miljoenen op uit het drugscircuit

Een van de scenario’s is dat Endstra is vermoord na een ruzie met Colombianen. Meerdere getuigen zouden hebben verklaard dat Endstra zes tot acht weken voor zijn dood een doodsbedreiging uit die hoek heeft ontvangen.

Bankier van de onderwereld Als het om mensen met een motief gaat, zijn er veel namen te noemen. De verdediging schetste donderdag een beeld van het imperium van Endstra dat gebaseerd was op het aantrekken van geld uit het criminele circuit. Vanaf het einde van de vorige eeuw haalde hij miljoenen, eerst guldens daarna euro's, op uit het drugscircuit. Endstra kreeg als bijnaam de bankier van de onderwereld. Alle grote criminelen passeerden de revue - iedereen bankierde bij Endstra en iedereen uit het circuit moest constateren dat Endstra slecht was in terugbetalen. Zo hadden velen dus een motief voor de moord, redeneert de verdediging. En ook Endstra zelf zou volgens de advocaten best gelinkt kunnen worden aan moordopdrachten. Op 13 september reageert het Openbaar Ministerie op het op­hef­fings­ver­zoek De verklaringen van de beide zussen van Willem Holleeder over de moord op Endstra geven volgens advocaat Sander Janssen louter een sfeerbeeld over de relatie tussen Endstra en hun broer. Maar veel bewijs leveren de verklaringen van de beide zussen niet op als het gaat om de moord op Endstra. Op 13 september reageert het Openbaar Ministerie op het opheffingsverzoek.

