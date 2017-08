Advocate richt haar pijlen niet meer op Joris Demmink maar op de Staat

En passant trokken de officieren van justitie Daphne van der Zwan en Ronald Steen ook alle geruchten na over het misbruiken van jonge jongens in Nederland. Niets is er waar van die berg aantijgingen aan het adres van Demmink. Speculaties en veronderstellingen, meer kan er niet van worden gemaakt worden, vinden OM en gerechtshof Arnhem. Geen feit te vinden dat zou kunnen leiden tot een succesvolle vervolging, laat staan berechting. Waar veel rook was rond Demmink blijkt geen vuur. Is dit heftige dossier Demmink nu verleden tijd?

Zwijgen

Als je die vraag via zijn advocaat stelt aan de hoofdpersoon in dit al vijftien jaar slepende dossier, Joris Demmink, luidt het antwoord: "Cliënt is verheugd over de uitkomst." Nee, Demmink heeft geen enkele behoefte aan het geven van een interview nu blijkt dat hij jarenlang is achtervolgd door groepen in de samenleving die hem wilden zien hangen voor seks met minderjarigen. En een rechtszaak tegen alle verspreiders van de laster die Demmink onderging, is ook niet in de maak. Demmink zwijgt en dat is volgens zijn advocaat "geen trendbreuk".

Volgens Van der Plas worden de beide Turkse jongens onterecht als leugenaars afgeschilderd

In het kamp van het Openbaar Ministerie is het ook rustig. Het gerechtshof Arnhem heeft het drie jaar durende onderzoek van Van der Zwan en Steen naar alle aantijgingen aan het adres van Demmink gehonoreerd met een dikke voldoende. Het OM is ontslagen van de eerder door het hof opgelegde verplichting Demmink te vervolgen. Alles is in het werk gesteld om de beschuldigingen van de twee klagers uit Turkije te onderzoeken.

De twee, destijds straatkinderen Mustafa en Osman, zouden door Demmink zijn verkracht in Turkije. Een datum voor die verkrachtingen is niet gegeven. De beide klagers hebben het over de jaren 1995, 1996 en 1997. Het OM en de rechter-commissaris waren in Turkije niet welkom om daar onderzoek te doen en klagers en getuigen te spreken.