Advocaat: Was het lekken van informatie over Wilders wel zo'n veiligheidsrisico?

De man werkte bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), die onder meer verantwoordelijk is voor de persoonlijke beveiliging van mensen als Geert Wilders en de Koninklijke familie. Het Openbaar Ministerie verwijt hem dat hij gevoelige informatie deelde met vrouwen op wie hij indruk wilde maken. Daarmee bracht hij niet alleen Wilders - de zwaarst beveiligde persoon in Nederland - in gevaar, maar ook zijn collega's. K. heeft volgens justitie ook in politiesystemen gezocht zonder dat dat nodig was voor zijn werk.

De informatie die door K. op straat kwam te liggen, is onder meer de woonplaats van Wilders, de bewapening van de beveiligers en de hoeveelheid agenten die in touw waren bij het bezoek van de dochter van de Amerikaanse president Obama aan Nederland.

Gesloten deuren

Plasman wijst erop dat zijn cliënt nog een tijdje doorwerkte nadat bekend was dat hij informatie had gelekt. "Zijn er toen veiligheidsmaatregelen tegen hem genomen? Zijn de werkzaamheden aangepast? Of was de inschatting toen al dat het delen van de informatie niet zo gevaarlijk was?", aldus de advocaat. Bovendien zouden getuigen hebben gezegd dat niet alles klopte wat K. vertelde. "Kun je dan nog wel spreken over geheime informatie?", vraagt Plasman.

Het OM wil de zaak deels achter gesloten deuren behandelen, omdat er operationele politie-informatie aan bod komt. Plasman is het daar niet mee eens. Door iets achter gesloten deuren te behandelen, creëer je onterecht het beeld dat de informatie heel belangrijk is, vindt hij.

De rechtbank stemde vandaag in met het opnieuw horen van leidinggevenden van de DBB. Dat moet onder meer duidelijk maken hoe strikt de regels waren over het delen van informatie met derden. Het is nog onbekend wanneer de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld.