Advocaat vraagt vanwege gebrek aan bewijs om directe vrijlating B. in zaak Nicky Verstappen

Het belangrijkste bewijs in de zaak tegen B., die afgelopen zomer werd opgepakt in de twintig jaar oude zaak, is DNA. Volgens het OM gaat het om 21 sporen. Achttien keer werd DNA van B. gevonden op binnen en buitenkant van de onderbroek van Nicky. Drie andere sporen zaten op de pyjamabroek en op zijn lichaam.

Raadsman Gerald Roethof betoogde dat het DNA ook op een andere manier op de 11-jarige Nicky terecht kan zijn gekomen. Bijvoorbeeld via overdracht. B. kende het natuurgebied waar Nicky werd gevonden goed en was daar vaker te vinden. Bovendien gaat het niet om sperma of bloed, benadrukte Roethof, iets wat je wel zou verwachten bij de aantijgingen van seksueel misdrijf en het om het leven brengen van de jongen.

Officieel is nooit vast komen te staan of Nicky, die in 1998 verdween van een zomerkamp, seksueel misbruikt is. Hooguit spreekt het dossier over aanwijzingen daarvoor. Datzelfde geldt voor de doodsoorzaak. Deskundigen hebben in de loop van de jaren een hoop mogelijke oorzaken genoemd, van smoren tot uitdroging, maar zijn nooit tot een eenduidige conclusie gekomen.

“Er gaat in deze zaak nooit een bewezenverklaring komen”, aldus Roethof, die het OM tunnelvisie verweet omdat er ook van anderen DNA-sporen zijn gevonden op de kleding van Nicky. Bovendien zijn er in de loop der jaren meer verdachte in beeld geweest – eentje zou zelfs ooit het misbruik van Nicky hebben bekend – maar die zijn door het onderzoeksteam opzij geschoven. Volgens het OM omdat DNA-onderzoek uitsloot dat die mannen er iets mee te maken hebben.

De officier van justitie benadrukte dat het van belang is de zaak van een afstand te bekijken. Er is veel DNA van B. gevonden bij Nicky, terwijl de twee elkaar niet kenden. Ook is de doodsoorzaak misschien niet met zekerheid vast komen staan, maar jongens van elf jaar gaan niet zomaar dood. En aangezien zaken als zelfmoord of ziekte wel zijn uitgesloten, betekent het dat alleen een misdrijf als doodsoorzaak overblijft. Het OM gaat er vanuit dat Nicky door verstikking om het leven is gekomen.

Justitie is ervan overtuigd dat B. degene is die daarvoor verantwoordelijk is. Het motief om Nicky weg te halen bij het zomerkamp, hem te misbruiken en hem te doden, is volgens de officier van justitie seksueel. “B. heeft een voorkeur voor jongens van zijn leeftijd.” Zo was hij in de jaren tachtig in beeld in een ontuchtzaak, die nooit voor de rechter is gebracht. Ook is er kinderporno gevonden op de computer van de man.

B., die zich vooral op zijn zwijgrecht beroept, kwam vanochtend aan het begin van de zitting kort aan het woord. “Ik ben niet de persoon die Nicky heeft ontvoerd, of ontuchtige handelingen heeft gedaan, en ook niet die hem van leven heeft beroofd. Ik heb het niet gedaan.”

De rechtbank heeft zich op dit moment teruggetrokken om zich over het verzoek tot vrijlating van B. te beraden. Het gaat vandaag om een voorbereidende zitting. Inhoudelijk is de zaak nog niet behandeld.

