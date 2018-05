Advocaat: Van Agt moet opheldering geven over geweldsinstructie Molukse treinkaping

Oud-premier Dries van Agt moet mogelijk komen getuigen in een proces over de treinkaping bij de Punt in 1977. Advocaat Liesbeth Zegveld, die nabestaanden van twee doodgeschoten Molukse treinkapers bijstaat, gaat de rechtbank in Den Haag verzoeken om de voormalige CDA-politicus op te roepen als getuige. Ook vier hoge militairen zijn opgeroepen als getuigen. Dat meldt de Volkskrant.