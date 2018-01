Advocaat Trump waarschuwt Bannon

Bannon kreeg onder meer te horen dat hij alle relevante documentatie moet bewaren vanwege 'ophanden zijnde' juridische stappen. Hij zou zich volgens de advocaat vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan laster. Bannon stopte vorig jaar met zijn adviseursfunctie na onenigheid met stafchef John Kelly.

Trump reageerde woensdag woedend op vermeende uitspraken van Bannon, die is geciteerd in het boek Fire and Fury: Inside the Trump White House van Michael Wolff. Hij zou presidentsdochter Ivanka tegenover de schrijver 'oliedom' hebben genoemd. Ook haalde hij uit naar Donald Trump jr., de oudste zoon van de president, vanwege de omstreden bijeenkomst in juni 2016 met campagneleider Paul Manafort en de Russische advocate Natalia Veselnitskaya. Een tussenpersoon had hen belastende documenten over de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton beloofd. ‘I love it,’ antwoordde Trump jr. in een e-mail.

Bondgenoten van Bannon verklaarden volgens The Washington Post dat hij heeft overwogen afstand te nemen van het boek. Ook had Bannon mogelijk willen ontkennen bepaalde uitspraken gedaan te hebben. Voordat Bannon een verklaring kon versturen, was Trump al in de aanval gegaan. Niet in een tweet dit keer. In een officiële verklaring van het Witte Huis stelde hij dat Bannon niet alleen zijn baan was verloren, maar ook zijn verstand.

Auteur Wolff zou geregeld hebben rondgelopen in het Witte Huis. Een bron zei tegen de krant dat adviseurs van de president de auteur zagen als een bondgenoot. Daarom meenden ze dat het verstandig was met hem te praten. Inmiddels is dat beeld kennelijk gekanteld. Trump zou ook hebben uitgehaald naar medewerkers die met Wolff hebben gesproken.