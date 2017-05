Advocaat stopt ermee in zaak Everink, zaak loopt vertraging op

Hoogendam kan naar eigen zeggen de belangen van zijn cliënt niet voldoende behartigen.

Voor die aankondiging deed hij al meerdere pogingen om extra onderzoek af te dwingen naar met name DNA-sporen die in Everink’s huis werden gevonden, maar waarvan niet bekend is van wie ze zijn. Dat begon vorige week al met de wraking van de onderzoeksrechter vanwege ‘tunnelvisie’. Dat werd afgewezen. Toen volgde zowel maandag als dinsdag opnieuw verzoeken om meer onderzoek. Maar de rechtbank ziet daar op dit moment het nut niet van in. Er is al bijzonder uitgebreid sporenonderzoek gedaan in deze zaak.

Dus greep Hoogendam naar een ander middel: het neerleggen van de verdediging, waardoor Mark de J. op zoek moet naar een nieuwe advocaat. Dat betekent een flinke vertraging van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Hoogendam bedacht dat niet spontaan. Hij had de optie om ermee te stoppen al voor de zittingen begonnen aangekondigd in een e-mail aan de rechtbank en Openbaar Ministerie, verklapte de Officier van Justitie tijdens de eerste zittingsochtend.

Daarmee was de toon in de rechtszaal direct gezet. De sfeer was zo nu en dan korzelig. Zo vroeg Hoogendam zich hardop af of de rechtbank wel uit is op het vinden van de waarheid over wat er de avond van 3 maart 2016 in het huis van Everink is gebeurd. “Dat noteren we dan”, zei de voorzitter van de rechtbank op ijzige toon, waarna hij de zitting tijdelijk schorste.

Kritiek van nabestaanden Vanuit de nabestaanden van Everink klonk eveneens flinke kritiek op de verdediging. De rechter greep in toen de oudere broer van de zakenman tijdens een emotionele slachtofferverklaring Hoogendam persoonlijk begon aan te vallen. Zo zou de advocaat de zaak opzettelijk vertragen en het onderzoek op een dwaalspoor willen zetten. Maar volgens de advocaat kan hij niet anders in het belang van zijn cliënt. Er dreigt een gerechtelijke dwaling, nu er niet uitputtend onderzoek is gedaan naar alle sporen die er in de villa in Bilthoven werden gevonden, aldus Hoogendam. De J. blijft ontkennen dat hij Everink, die hij uit de tenniswereld kende, om het leven bracht. Hij zegt korte tijd in zijn auto ontvoerd te zijn ten tijden van de moord. Zelf denkt hij door de afpersers die hem al langer lastigvielen. Maar volgens het OM wijzen juist alle sporen naar De J. Zo werd zijn DNA gevonden op het waarschijnlijke moordwapen, en had hij het missende horloge van Everink in zijn bezit. De rechter sprak vanmiddag van een bijzonder vervelende situatie, vooral voor de nabestaanden. Het is moeilijk te voorspellen hoe lang de zaak nu vertraging oploopt. Lees ook: Totaal afwijkende lezingen over dood Everink

