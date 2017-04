Advocaat start pas in juni als bondscoach

Volgens Advocaat kan het afronden van het contract met de Turkse club (dat officieel tot 1 juli loopt) nog wel enige tijd duren en zal hij nog zeker vijf weken in dienst zijn van Fenerbahce.

Lees verder na de advertentie

Woensdag 31 mei heeft interim-bondscoach Fred Grim daarom vermoedelijk nog de leiding als Nederland oefent tegen Marokko. Advocaat kan dan op 4 juni debuteren in het vriendschappelijke duel met Ivoorkust. Vijf dagen later staat de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg op het programma.

Ruud Gullit moet eerst zelf rondkomen met de KNVB en daarna kunnen we samen bij het Nederlands elftal aan de slag Dick Advocaat

Eerder dan 1 juni beginnen vindt Advocaat niet netjes in de richting van zijn huidige werkgever: “Ik wil met Fenerbahce een prijs winnen.” De finale van het Turkse bekertoernooi is op 31 mei, Fenerbahce staat inmiddels in de halve eindstrijd.

Spelsysteem Advocaat bevestigde tegen de NOS dat hij Ruud Gullit heeft benaderd voor de rol van assistent-trainer: “Maar hij moet eerst zelf rondkomen met de KNVB en daarna kunnen we samen bij het Nederlands elftal aan de slag. Daar ben ik blij om.” Fenerbahce, de KNVB en Rob Jansen (zaakwaarnemer van Advocaat) gaan om de tafel om tot een akkoord te komen. Begin volgende week hopen de partijen dat dat is gelukt. Advocaat, die de oudste bondscoach in de historie van het Nederlands elftal wordt, verliet Oranje vorig jaar augustus na slechts drie maanden als assistent werkzaam te zijn geweest. Hij was eerder bondscoach van 1992 tot 1994 en van 2002 tot 2004. In 1994 besloot Ruud Gullit niet mee te reizen naar het WK in de Verenigde Staten, omdat de toenmalig international het niet eens was met het spelsysteem van Advocaat. Oranje staat in de WK-kwalificatiegroep vierde en moet minimaal tweede worden om nog kans te maken op het wereldkampioenschap van volgend jaar in Rusland.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.