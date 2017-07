Advocaat-generaal: geen nieuw proces voor veroordeelde Baybasin

De Hoge Raad gaat zich nog buigen over het herzieningsverzoek, maar doorgaans wordt het advies van de advocaat-generaal overgenomen. Van der Plas heeft twee weken om bij het hoogste rechtsorgaan te reageren op het advies, dat 1700 pagina's telt. Ze bespeurt ‘agressie’ in de manier waarop procureur-generaal Diederik Aben de vele deskundigen die de verdediging inbracht, aan de kant schuift.

Ze doelt op deskundigen op het gebied van het tappen van gesprekken. De veroordeling van haar cliënt is grotendeels gebaseerd op deze taps uit de jaren negentig. Daarbij zou sprake van zijn vervalsing, manipulatie en verkeerde vertalingen, zo heeft Van der Plas aangevoerd. "Een belangrijk rapport heeft er zelfs toe geleid dat tapsystemen zijn veranderd. Wat valt er nog te doen om tot de waarheid te komen?”, zegt Van der Plas.

Aben stelt in zijn advies dat de aangedragen argumenten en scenario's niet opgaan, ongefundeerd of zeer onwaarschijnlijk zijn. Hij deed vijf jaar lang een zeer omvangrijk en vaak technisch onderzoek, hoorde getuigen en stelde deskundigen aan.

De uit Turkije afkomstige Baybasin (60) werd in 2002 tot levenslang veroordeeld vanwege betrokkenheid bij moord in Turkije, uitlokking daartoe, gijzeling en drugshandel. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en stelt dat er ondeugdelijk bewijs is gebruikt. Volgens hem wilde de Turkse overheid hem achter de tralies, omdat hij zich sterk maakte voor de Koerdische zaak.

Van der Plas en Baybasin hebben altijd volgehouden dat hij wisselgeld was in een complot tussen de Nederlandse en Turkse overheid. De Turken zouden belastend materiaal hebben over Joris Demmink, oud-secretaris-generaal van justitie. Die zou volgens hen op een dienstreis in Turkije seks hebben gehad met twee toen minderjarige Turkse jongens.

