Advocaat gaat puur op resultaat voetballen met Oranje

Hun opdracht is eenvoudig gesteld: Oranje via een inhaalrace zien te plaatsen voor het WK voetbal in Rusland. Te beginnen met een kwalificatieduel tegen Luxemburg, vrijdag in De Kuip (aanvang 20.45 uur).

Lees verder na de advertentie

Voor Advocaat (69) vangt vrijdag zijn derde termijn aan als bondscoach van het Nederlands elftal. Eerder vervulde hij die functie van 1992 tot en met 1994 en van 2002 tot en met 2004. In korte bewoordingen sprak de Hagenaar zich uit over de onverwachte wending in zijn carrière, nadat hij zijn baan als assistent-bondscoach naast Danny Blind begin dit seizoen plotsklaps verruilde voor een lucratieve aanbieding van het Turkse Fenerbahçe. Of het niet armoedig is dat de KNVB - na al het gebeurde - wederom aanklopte bij de inmiddels 69-jarige Advocaat? "Ja", beaamde hij. En of hij er zelf nog rekening mee had gehouden dat hij na vorig jaar nog bondscoach van Oranje zou worden? "Nee."

Zelf had ik het ook logischer gevonden als ze voor een jonger iemand hadden gekozen Dick Advocaat

Advocaat was, net als de internationals, hogelijk verbaasd over de toenadering van de voetbalbond. "Maar veel mensen wilden niet, konden niet of durfden niet. Wij durfden het wel", knikte Advocaat naar Gullit. "Zelf had ik het ook logischer gevonden als ze voor een jonger iemand hadden gekozen." Die jongere coach werd binnen en buiten Nederland niet (bereid) gevonden, wat iets zegt over de staat van de Nederlandse voetbalbond en de geschatte mogelijkheden met de spelersgroep.

Vertrouwen Advocaat en Gullit hebben er niettemin alle vertrouwen in dat hun missie zal slagen, zeiden ze eensgezind achter hun tafel in hotel Huis ter Duin. En wat kunnen ze anders zeggen. Luxemburg moet vrijdag overwonnen worden, waarna in het prille nieuwe seizoen Frankrijk (uit) en Bulgarije (thuis) volgen. "Daarna weten we meer", zei Advocaat. Nederland bevindt zich momenteel op de vierde plaats in poule A; drie punten achter nummer twee Zweden en zes punten achter koploper Frankrijk. Advocaat zei dat hij in de resterende vijf kwalificatiewedstrijden puur op resultaat gaat voetballen. Verder kan Wesley Sneijder zich gaan klaarmaken voor zijn 131ste wedstrijd in het Nederlands elftal, waarmee de Utrechter voormalig doelman Edwin van der Sar (130 caps) passeert en record-international wordt. De middenvelder start vrijdag in de basis, verklapte Advocaat, die zijn schouders ophaalde na suggesties over gekrenkt vertrouwen bij de spelers na zijn gebrekkige loyaliteit van vorig jaar. "Ik geloof niet dat een voetballer zo denkt", pareerde hij kortaf. "Ik ga daar geen moeite voor doen." Ik weet hoe een buitenlander naar Nederland kijkt Ruud Gullit Advocaat roemde Gullit om zijn persoonlijkheid en internationale status. Gullit, die als hoofdtrainer weinig succesvol was, liet zich op zijn beurt - en niet voor het eerst - verleiden tot kritiek op het Nederlandse voetbal. "Ik weet hoe een buitenlander naar Nederland kijkt", zei de oud-speler van onder andere AC Milan. "Ze vinden ons de professors van het voetbal, terwijl we het helemaal niet zo goed doen. Rinus Michels zei al dat je je tegenstander nooit moet onderschatten, en soms jezelf moet aanpassen, om je tegenstander lam te leggen. Dat heb ik altijd onthouden." Dergelijke realiteitszin kan het Nederlandse voetbal goed gebruiken. De vraag is of het op tijd is om het WK te halen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.