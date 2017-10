Adviesraad: Middelmaat dicteert de inkoop van zorg

De theorie klopt, aldus de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies dat gisteren verscheen. Namens hun verzekerden onderhandelen zorgverzekeraars jaarlijks met ziekenhuizen, therapeuten en klinieken.

Ze zullen daarbij een goede prijs bedingen voor een populaire behandeling en die ruim inkopen, en liever geen contract sluiten met een behandelaar wiens zorg ze niet optimaal vinden. Want aan het einde van elk jaar moeten verzekeraars dingen naar de gunst van verzekerden - stappen die over of blijven ze hun oude verzekeraar trouw? - dus moeten ze een beter aanbod hebben dan de concurrent.

Maar zo pakt het niet uit, stelt de Raad vast. Erg veel verschil tussen de ene verzekeraar en de andere is er niet. Verzekerden hebben een hekel aan sturende verzekeraars. Vooral de hoogte van de premie motiveert hen om over te stappen.

"De vraag: wat heeft deze patiënt, in deze situatie nodig is op de achtergrond geraakt", meent Pauline Meurs, voorzitter van de RVS. De nadruk bij de huidige inkoop ligt op prijs en doelmatigheid, stelt ze vast. Standaardisatie is het gevolg, 'dictatuur van de middelmaat', noemt de RVS het.