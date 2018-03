Advies: Verstrek preventief hiv-medicijn aan homo's

In een zojuist gepubliceerd advies zegt de Gezondheidsraad dat PrEP, het middel dat beschermt tegen besmetting, naar verwachting een aanzienlijke rol kan spelen in het verder terugdringen van de hiv-epidemie. Nu worden jaarlijks nog zo'n achthonderd mensen besmet, onder wie twee derde homo's. Dat getal is al lager dan decennia terug en door betere medicijnen is hiv inmiddels grotendeels een chronische ziekte. Maar die middelen kunnen nare bijwerkingen hebben en zijn kostbaar.

Daarom kan verstrekking van PrEP de groep homomannen, onder wie er velen al extra kwetsbaar zijn, helpen en bovendien kosteneffectief zijn. Dat verwacht de raad, die voor minister Bruno Bruins de wetenschappelijke medische inzichten op een rij heeft gezet. Er is zelfs een kans dat de zorg per saldo alleen maar goedkoper wordt.